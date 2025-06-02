ALEYNA TİLKİ’YE IĞDIR ŞOKU: KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde sahne alması planlanan Aleyna Tilki konserinin iptal edildiğini duyurdu. Kararın gerekçesi olarak resmi açıklamalarda “yoğun sağanak yağış” gösterilirken, sosyal medyada artan tepkiler ve eleştiriler de dikkat çekti.

KONSER DUYURULDU, TEPKİLER GECİKMEDİ

Ünlü pop yıldızı Aleyna Tilki’nin mezuniyet töreninde sahneye çıkacağı duyurulmasının ardından sosyal medya üzerinden birçok tepki mesajı paylaşıldı. Gazeteci Hacı Yakışıklı’nın eleştirileri gündem olurken, üniversite yönetiminin bu yorumlara kayıtsız kalmadığı iddia edildi.

Yakışıklı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Iğdır Üniversitesi Rektörü’ne seslenerek, “Mezuniyet gecesi Aleyna Tilki üniversitede konser verecekmiş. Bir sonrakine transparan giyim Gülşen’i, sahnede rakı içen Şevval Sam’ı davet edin!” ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.

ÜNİVERSİTEDEN RESMİ AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından Iğdır Üniversitesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı resmi açıklamada, konserin “konser saatlerinde yaşanması beklenen yoğun sağanak yağış” nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, mezuniyet programının saat 15.00’te planlandığı şekilde gerçekleşeceği bilgisi de paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA “SANSÜR” TARTIŞMASI

Resmi gerekçe hava koşulları olarak açıklansa da sosyal medya kullanıcıları ve bazı gazeteciler, konserin iptalinin kamuoyu baskısı ve Aleyna Tilki’ye yönelik ön yargılardan kaynaklandığını öne sürdü. Tilki’nin geçmişte yaptığı açıklamalarda da konserlerinin çeşitli gerekçelerle engellendiğine dikkat çekilmişti.

ALEYNA TİLKİ: “SAHNEMİ AMBARGOYLA ENGELLİYORLAR”

Aleyna Tilki daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, “Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini” ifade etmiş, bazı mekanlarda sahneye çıkmaya zorlandığını, bazı yerlerde ise engellendiğini dile getirmişti.

Iğdır konserinin iptaliyle birlikte bu tartışma yeniden gündeme taşındı.