PKK/YPG’DEN AHMED EŞ-ŞARA YÖNETİMİNE RET! TANIMADIKLARINI DUYURDULAR

PKK/YPG’DEN AHMED EŞ-ŞARA YÖNETİMİNE TEPKİ: GEÇİCİ HÜKÜMETİ TANIMADILAR

Suriye’deki siyasi dengeler yeniden şekillenirken, terör örgütünün PKK/YPG’nin Ahmed Eş-Şara yönetimini tanımadığını duyurdu. Örgüt yaptığı “Şam’daki otorite” bölgesini kullanarak geçici yönetimi reddettiğini ima etti.

PKK/YPG’DEN ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK VURGUSU

Örgütün sözde sivil yönetimi tarafından yapılan, Suriye’de ademi merkeziyetçi bir yapının oluşturulması gerektiği vurgulandı. 29 Ocak’ta düzenlenen toplantıya sert tepki gösteren PKK/YPG, kararlarını kabul ettiklerini belirtti.

PKK/YPG KARŞİTİ PROTESTOCU HEDEF ALINDI

Örgüt, Şam’daki Emevi Meydanı başta olmak üzere Suriye genelinde düzenlenen PKK/YPG’nin durdurulması protestoları da eleştirdi. Açıklamada, bu toplantıya katılan bazı unsurların “terörist” olduğu iddiasıyla, kararların eksik ve yetersiz olduğu savunuldu.

GEÇİŞ DÖNEMİ CUMHURBAŞKANI OLARAK AHMED EŞ-ŞARA İLAN EDİLMİŞTİ

Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi ve Esed yönetiminin devrildiği son harekat sonrasında, 29 Ocak’ta yapılan toplantıda Ahmed Eş-Şara, geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak ilan edilmişti. Aynı oturumda, 2012 Anayasası yürürlükten kaldırılmış, Baas Partisi ve Esed mevzuatına bağlı ordu, güvenlik birimleri ile parlamento feshedilmişti. Ayrıca 8 Aralık’ta Suriye’nin mili bayramı ilan edilmişti.

Bu gelişmeler, Suriye’deki iç dengeleri ve stratejik politikaları etkilemeye devam ediyor.