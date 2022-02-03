Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti

OnlyFans hesabı açtıktan sonra 500 bin Pound’dan fazla para kazandığını açıklayan Wright, “Sitedeki ilk yılımda yarım milyon pound kazandım. Yalan yok bu hayatımı tamamen değiştirdi. Kendime bir ev alabildim, dünyayı dolaşabildim ve birçok lüks şeyin tadını çıkardım’’ diye konuştu.

Wright her ne kadar şu anki gelirinden memnun olsa da OnlyFans’e bir kariyer olarak bakmıyor. İleride kendi işini kurmak isteyen eski futbolcu gelecek hedefleri hakkında şunları söyledi: “Girişimci olmak ve yargılardan uzaklaşmak istiyorum. İnsanların beni bir iş kadını olarak görmesini istiyorum. Benim için önemli olan şey mülk sahibi olabilmek. Bu futbolcu olduğum zamanlardan beri yapmak istediğim şeydi. Bir imparatorluk kurmak istiyorum. Bana bakan herkesin her şeye yeniden başlayabileceğini anlamasını istiyorum.”