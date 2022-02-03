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Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti

Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti
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02 Şubat 2022 - 14:14

Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti

İnternete sızan skandal görüntülerinin ardından futbol kariyeri biten Madelene Wright artık bir OnlyFans modeli olduğunu açıkladı. Eski futbolcunun geliri ise dudak uçuklattı.

Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti - Sayfa 1

Aralık 2020’de Snapchat üzerinden paylaştığı parti görüntüleri ile gündem olan Madelene Wright, formasını giydiği Charlton Kadın Futbol Kulübü ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Wright’ın lüks bir arabada alkol kullanırken ve diğer insanlar ile bir balonu ağızdan ağıza dolaştırırken çekilen görüntüleri birçok haberi sitesinde yayınlanmıştı. Futbol kariyerini noktalayan Wright yaptığı açıklamayla artık bir OnlyFans modeli olduğunu duyurdu.

Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti - Sayfa 2

Görüntülerin sızmasının ardından Wright’ın takımı Charlton konu hakkında soruşturma başlatmıştı. Wright ise kulüp başkanı anlaşmanın iptal edildiğini açıklamadan önce takım yöneticisi tarafından aranarak konu hakkında bilgilendirildiğini açıklamıştı.

Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti - Sayfa 3

Sızan görüntüleri hakkında The Sun Sport’a konuşan eski futbolcu bu konuda şunları söylemişti:

‘’Gençtim. Sadece arkadaşlarım ile eğleniyordum. Konunun ciddiyetini ve sorumluluklarımı anlayamamıştım. Charlton’ı, antrenörlerimi ve takım arkadaşlarımı çok seviyordum bu yüzden takımdan ayrılacağıma dair çıkan karar kalbimi kırdı. Futbol oynayamaya başladığın zaman onlar artık senin ailen oluyorlar bu yüzden onlardan ayrılmak oldukça zordu.”

Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti - Sayfa 4

Snapchat skandalı sonrası kendini suçlu hissettiğini anlatan eski futbolcu çevresini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, “Her şey olduktan sonra ne kadar fazla insanı hayal kırıklığına uğrattığımı fark ettim. Eskiden genç kızların olduğu bir akademide koçluk yapıyordum ve o kızlar her zaman benden tavsiye isterlerdi. Futbol kariyerim bitince kendimi çok suçlu hissettim ve kendimi hayal kırıklığına uğrattım.’’ dedi.

Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti - Sayfa 5

Snapchat skandalı sonrası futbol kariyeri son bulan Wright sızan görüntülerinin ardından Instagram’da büyük bir kitleye sahip oldu. Charlton’da oynadığı zamanlar 10 bin kadar takipçisi olan eski futbolcu sızan görüntülerinin ardından 250 binden fazla takipçi kazandı.

Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti - Sayfa 6

Güncel olarak 310 bin takipçisi olan Wright kendisine yeni tekliflerin gelmeye başladığını şu sözlerle anlattı: ‘’Bir kapı kapandı yeni bir kapı açıldı. Olan şey tam olarak buydu. Ve bu oldukça hızlı oldu. Birdenbire birçok marka benimle iletişime geçti. Birkaç giyim markası, bikini şirketleri ve bazı spor şirketleri benimle çalışmak istedi.’’

Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti - Sayfa 7

Her ne kadar futbol kariyeri bitmiş olsa da futbol dünyası Wright’ı unutmadı. Eski futbolcu bir spor şirketinin kendisi ile futbol ayakkabı reklamı için anlaşmak istediğini söyledi ve konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Bir kariyerim biterken diğer kariyerim daha yeni başlıyordu.’’

Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti - Sayfa 8

Futbol kariyerinin bitmesinin ardından onlarca yeni destekçiye ulaşan Wright, sosyal medyanın aynı zamanda ondan nefret eden insanlarla dolu olduğunu vurgulayarak, “Sosyal medyada bana yaptığım şey yüzünden ve bir daha asla bir futbolcu olamayacağım gerçeği ile saldıran birçok insan vardı. Pek hoş değildi. Güçlü biriyimdir bu yüzden o yorumların beni bunaltmasına izin vermedim ama üzerimde etkileri olduğunu da kabul ediyorum. Tek düşünebildiğim tüm futbol dünyasının benden nefret ettiğiydi. Sonrasında ise o korkunç mesajları ve yorumları görmezden gelmeyi öğrendim. Artık onları okumuyorum’’ şeklinde konuştu.

Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti - Sayfa 9

Wright futbol kariyerinin bitmesi ardından kullanıcıların çoğu zaman daha özel fotoğraf ve videolarını paylaştığı OnlyFans sitesine kaydoldu. Aylık 24 pound karşılığında kendi hesabına abone olan takipçileri için bikinili, iç çamaşırlı ve futbol topları ile çekildiği fotoğraflarını paylaşan Wright siteye kaydolmadan önce yaşadığı stresi şu sözlerle anlattı:

Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti - Sayfa 10

“OnlyFans’in pek de iyi bir şöhreti yok. Bu sitede kendine müşteri arayan veya pornografik içerik üreten çok fazla insan var. Bu yüzden bir hesap açmadan önce oldukça uzun bir süre düşündüm çünkü böyle şeyler ile ilişkilendirilmek istemedim. Fakat 1 yıl sonra artı ve eksilere bakarak ne kadar doğru bir karar verdiğimi gördüm.”

Videoları internete sızmıştı! Madelene Wright’ın kazancı şok etti - Sayfa 11

OnlyFans hesabı açtıktan sonra 500 bin Pound’dan fazla para kazandığını açıklayan Wright, “Sitedeki ilk yılımda yarım milyon pound kazandım. Yalan yok bu hayatımı tamamen değiştirdi. Kendime bir ev alabildim, dünyayı dolaşabildim ve birçok lüks şeyin tadını çıkardım’’ diye konuştu.

Wright her ne kadar şu anki gelirinden memnun olsa da OnlyFans’e bir kariyer olarak bakmıyor. İleride kendi işini kurmak isteyen eski futbolcu gelecek hedefleri hakkında şunları söyledi: “Girişimci olmak ve yargılardan uzaklaşmak istiyorum. İnsanların beni bir iş kadını olarak görmesini istiyorum. Benim için önemli olan şey mülk sahibi olabilmek. Bu futbolcu olduğum zamanlardan beri yapmak istediğim şeydi. Bir imparatorluk kurmak istiyorum. Bana bakan herkesin her şeye yeniden başlayabileceğini anlamasını istiyorum.”

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