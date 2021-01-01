Economist’ten Sedat Peker Yorumu

“Hem Recep Tayyip Erdoğan’ın imajı hem de Türkiye’nin ekonomisi darbe alıyor” başlığıyla yayımlanan makalede, Türklerin kötüye giden ekonomik koşullarda “artık yüksek düzeylilerin karıştığı skandallara karşı daha az affedici olduğu” yorumu yapılıyor.

“Bir an için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hükümetini baltalama isteği ve bir de YouTube hesabı olan sürgündeki mafya lideri Sedat Peker’in başlattığı fırtınanın dinmesini ümit edecek sebepleri vardı.

“Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşadığı düşünülen Peker, yolsuzluk, uyuşturucu madde trafiği ve AKP içindeki bazı suikastlerle ilgili suçlamalarını ortalığa saçmak için sosyal medyada videolar paylaşıyordu. Ancak 20 Haziran günü, yaşadığı ülkedeki yetkililerin ‘suikast tehdidi’ olduğu iddiasıyla video yayımlamaya ara vermesini istediklerini söyleyerek bir süre video yayımlamayacağını duyurdu.