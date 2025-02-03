Donald Trump: “ABD Artık Kandırılan Ülke Olmayacak”

Trump’tan Sert Çıkış: “Kanada 51. Eyaletimiz Olmalı”

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret politikalarına yönelik yeni bir yaparak Kanada, Meksika ve Çin’e ek gümrük vergilerinin getirilmesi konusunda kararnameyi imzaladı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin uzun yıllar boyunca ekonomik olarak sömürüldüğünü öne sürerek, artık bu durumun son verileceğini duyurdu.

“Kanada’ya Destek Vermemizin Hiçbir Nedeni Yok”

Trump, ABD’nin Kanada’ya yüz milyarlarca dolar harcadığını belirterek, bu harcamaların gereksiz olduğunu savundu. “Onların sahip olduğu hiçbir ayrıntı yok. Kendi enerjimizi üretebilir, kendi arabalarımızı yapabilir ve kendi kerestemizi kullanabiliriz” diyen Trump, Kanada’nın ABD yardımları olmadan ekonomik olarak ayakta kalamayacağını iddia etti.

Kanada İçin Radikal Öneri: “ABD’nin 51. Eyaleti Olmalı”

Trump, uzun süredir dile getirilen “Kanada ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiğini” yeniden gündeme getirdiğini dile getirdi. Kanada’nın ABD’nin mali desteğini almadan yaşayamayacağını belirten Trump, “Kanada’ya sahip çıkmamalıyız. Eğer ABD’ye dahil olursa, çok daha düşük vergiler ödeyip daha iyi korunacaklar” ifadesini kullandı.

“ABD, Aptal Bir Ülke Olmayacak”

ABD’nin yıllardır birçok ülke tarafından ekonomik olarak istismar edildiğini savunan Trump, “Amerika’nın 36 dolarlık dolar blokları var ve ticaret hızı hızla büyüyor. Artık o aptal olmayacağız” dedi. ABD’nin küresel ticaret düzeninin yeniden söz sahibi olduğunu vurgulayan Trump, “Bu, Amerika’nın altın çağı olacak” diyerek ekonomik milliyetçilik politikalarını sürdüreceğinin sinyalini verdi.

Ticaret Savaşları Derinleşiyor

Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e ek gümrük vergileri getirmesi, küresel ekonomide yeni bir gerilim yaşanabilir. Uzmanlar, bu hamlenin ABD’nin en büyük ticaret ortaklarıyla olan daha kapsamlı da zora sokabileceğini öngörüyor.