Tunus Cumhurbaşkanı Meclis’i Feshetti

Tunus’ta askerlerle birlikte açıklama yapan Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi’yi görevden aldığını, Meclis’in yetkilerini dondurduğunu ve vekillerin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, “ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle” Meclis’in tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıkladı.

Tunus’un başkenti Tunus’ta ​​​​​​​askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Kays Said, burada yaptığı konuşmada “ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle” meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi’yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı videoda, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Said, “Tunus’un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini” belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü.

Said, birkaç ay önce almaları gereken bu kararları Meclis Başkanı ve Başbakan Hişam el-Meşişi ile yaptığı istişareler sonrasında aldığını ifade etti.

Meclis’in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi’yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.

BAŞSAVCILIK GÖREVİNİ DE ÜSTLENDİ

Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini, atayacağı başbakan ile yeni bir hükümet kurulacağını ve hükümetin cumhurbaşkanı liderliğinde kalacağını kaydetti.

Anayasayı ve halkın çıkarlarını korumak üzere bu kararların kaçınılmaz olduğunu savunan Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle başsavcılık görevini de üstlendiğini belirtti.

SAİD: KARAR ANAYASANIN 80. MADDESİYLE UYUMLU

Cumhurbaşkanı Kays Said, kararının anayasanın 80’inci maddesi ile uyumlu olduğunu, aynı zamanda milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya alma yetkisine sahip olduğunu savundu.

Tunus’ta 2014te onaylanan ve cumhurbaşkanı, başbakan ve parlamento arasındaki yetki dağılımını belirleyen yeni anayasaya ilişkin tartışmalar da sürüyor.

GANNUŞİ: BU DARBEDİR, KARARLARIN YASAL BİR DAYANAĞI YOK

Öte yandan, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi’nin lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said’i darbe yapmakla suçladı.

Gannuşi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Said’in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak içeriğine vakıf olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclis’in anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Ali el-Arayyid de Said’in kararlarının devletin kurumlarına yönelik darbe niteliğinde olduğunu söyledi.

Nahda Hareketi Yürütme Kurulu üyesi Nureddin el-Buheyri ise Cumhurbaşkanı Said’in aldığı kararları, “anayasaya ve meşruiyete karşı darbe” olarak niteledi.

Özellikle başkent Tunus olmak üzere ülke genelinde, hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleşmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.