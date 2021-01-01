HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Tunus Cumhurbaşkanı Meclis’i Feshetti

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Tunus Cumhurbaşkanı Meclis’i Feshetti
16 views
26 Temmuz 2021 - 10:51
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tunus’ta askerlerle birlikte açıklama yapan Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi’yi görevden aldığını, Meclis’in yetkilerini dondurduğunu ve vekillerin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Meclis'i Feshetti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, “ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle” Meclis’in tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıkladı.

Tunus’un başkenti Tunus’ta ​​​​​​​askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Kays Said, burada yaptığı konuşmada “ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle” meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi’yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı videoda, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Said, “Tunus’un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini” belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü.

Said, birkaç ay önce almaları gereken bu kararları Meclis Başkanı ve Başbakan Hişam el-Meşişi ile yaptığı istişareler sonrasında aldığını ifade etti.

Meclis’in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi’yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.

BAŞSAVCILIK GÖREVİNİ DE ÜSTLENDİ

Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini, atayacağı başbakan ile yeni bir hükümet kurulacağını ve hükümetin cumhurbaşkanı liderliğinde kalacağını kaydetti.

Anayasayı ve halkın çıkarlarını korumak üzere bu kararların kaçınılmaz olduğunu savunan Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle başsavcılık görevini de üstlendiğini belirtti.

SAİD: KARAR ANAYASANIN 80. MADDESİYLE UYUMLU

Cumhurbaşkanı Kays Said, kararının anayasanın 80’inci maddesi ile uyumlu olduğunu, aynı zamanda milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya alma yetkisine sahip olduğunu savundu.

Tunus’ta 2014te onaylanan ve cumhurbaşkanı, başbakan ve parlamento arasındaki yetki dağılımını belirleyen yeni anayasaya ilişkin tartışmalar da sürüyor.

GANNUŞİ: BU DARBEDİR, KARARLARIN YASAL BİR DAYANAĞI YOK 

Öte yandan, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi’nin lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said’i darbe yapmakla suçladı.

Gannuşi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Said’in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak içeriğine vakıf olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclis’in anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Ali el-Arayyid de Said’in kararlarının devletin kurumlarına yönelik darbe niteliğinde olduğunu söyledi.

Nahda Hareketi Yürütme Kurulu üyesi Nureddin el-Buheyri ise Cumhurbaşkanı Said’in aldığı kararları, “anayasaya ve meşruiyete karşı darbe” olarak niteledi.

Özellikle başkent Tunus olmak üzere ülke genelinde, hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleşmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyaca Ünlü Yıldız Beşiktaş’taDünyaca Ünlü Yıldız Beşiktaş’ta
Kılıçdaroğlu’ndan Afgan Mülteciler ÇıkışıKılıçdaroğlu’ndan Afgan Mülteciler Çıkışı
Ciner Holding Yatırımlarını İngiltere’ye Taşıyor!Ciner Holding Yatırımlarını İngiltere’ye Taşıyor!
MHP Dar Bölgeye Karşı, Yüzde 5 Baraj İstiyorMHP Dar Bölgeye Karşı, Yüzde 5 Baraj İstiyor
Filenin Sultanları’na Saldıran İhsan Şenocak’a Büyük TepkiFilenin Sultanları’na Saldıran İhsan Şenocak’a Büyük Tepki
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
By Kadir Mıhçı ”Ben Konuşursam Yer Yerinden Oynar ”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyaca Ünlü Yıldız Beşiktaş’ta
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan Afgan Mülteciler Çıkışı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ciner Holding Yatırımlarını İngiltere’ye Taşıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP Dar Bölgeye Karşı, Yüzde 5 Baraj İstiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tunus Cumhurbaşkanı Meclis’i Feshetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Filenin Sultanları’na Saldıran İhsan Şenocak’a Büyük Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Teknede Aşka Geldiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Murat Dalkılıç’ı Kızdıran Soru !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı
SON DAKİKA HABERLERİ
By Kadir Mıhçı ”Ben Konuşursam Yer Yerinden Oynar ”Temmuz 26, 2021-4:32 pm
Dünyaca Ünlü Yıldız Beşiktaş’taTemmuz 26, 2021-1:44 pm
Kılıçdaroğlu’ndan Afgan Mülteciler ÇıkışıTemmuz 26, 2021-11:29 am
Ciner Holding Yatırımlarını İngiltere’ye Taşıyor!Temmuz 26, 2021-11:05 am
MHP Dar Bölgeye Karşı, Yüzde 5 Baraj İstiyorTemmuz 26, 2021-10:58 am
Tunus Cumhurbaşkanı Meclis’i FeshettiTemmuz 26, 2021-10:51 am
Filenin Sultanları’na Saldıran İhsan Şenocak’a Büyük TepkiTemmuz 26, 2021-10:45 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.