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Washington Post: Türkiye Bir Döviz Krizini Daha Kaldıramaz

Washington Post: Türkiye Bir Döviz Krizini Daha Kaldıramaz
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20 Aralık 2021 - 17:46

Washington Post: Türkiye Bir Döviz Krizini Daha Kaldıramaz

Washington Post, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimini bir kez daha savunmasının ardından Türk ekonomisini mercek altına alarak döviz krizi konusunda uyarıda bulundu.

Washington Post: Türkiye Bir Döviz Krizini Daha Kaldıramaz

Dolar/TL kuru haftaya rekorla açılış yaparken dış basından dikkat çekici bir uyarı geldi. Döviz krizi konusunda uyarıda bulunan Washington Post (WP), Türkiye’nin finansal istikrarsızlığı kontrol altına alması gerektiğini belirtti.

FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK

WP’de yayımlanan analizde, Türk ekonomisinin zor günler geçirdiği ifade edilirken finansal istikrarsızlık sebebiyle ülkedeki endişelerin arttığı kaydedildi.

Finansal istikrarsızlığın ana nedeni olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü uyguladığı faiz indirimini gösteren WP, gelişmekte olan ülkelerdeki faiz oranlarının yükseltildiğini hatırlattı.

“GÜVEN AZALDI”

Analizde, alışılmışın dışında yürütülen para politikasının Türk Lirası’nı olumsuz etkilediği ve TCMB’nin döviz müdahalelerine rağmen Türk Lirası’nın bu yıl yüzde 50’den fazla değer kaybettiği belirtildi.

TCMB’ye olan güvenin her geçen gün azaldığını ifade eden WP, yurttaşların hızla Türk Lirası’nı terk ederek diğer para birimlerini kullanmaya itildiğini kaleme aldı.

WP’nin analizinde, “Türk Lirası, ülkenin ekonomik özellikleri göz önüne alındığında, TCMB’nin para politikasına aşırı ölçüde tepki verdi. Ancak bu göstergeler, durumun daha da aşılamayacağı anlamına gelmez. Gelişmekte olan piyasalardaki krizlerin tarihi, para birimi düşüşünü kontrol edemeyen ve tersine çeviremeyen ülkelerle doludur” ifadeleri kullanıldı.

WASHINGTON POST’UN ÖNGÖRÜSÜ

Türkiye’nin ekonomisini toparlayabilmesi için kapsamlı bir iç politika düzenlemesine ihtiyacı olduğunu vurgulayan WP, Türk Lirası’nın istikrara kavuşturulabilmesi için ne kadar uzun süre beklenirse Türk ekonomisine yönelik tehdidin o kadar büyük olacağı öngörüldü.

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