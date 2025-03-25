PİYASA ÇALKANTISI SONRASI ŞİMŞEK’TEN YATIRIMCI HAMLESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik tutuklama kararının ardından Türkiye’de hem siyasi hem de ekonomik dalgalanmalar yaşandı. Bu gelişmeler üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek için harekete geçti. Şimşek’in bugün yabancı yatırımcılarla kritik bir toplantı gerçekleştireceği açıklandı.

PİYASALARDA SERT DÜŞÜŞ, DOLAR VE EURO FIRLADI

19 Mart’ta İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte Borsa İstanbul sert bir düşüş yaşadı. Yüzde 5’in üzerinde değer kaybeden borsa, iki kez devre kesici uygulamasına maruz kaldı. Aynı gün dolar kuru 40 TL’yi, euro kuru ise 41 TL’yi aşarak tarihi zirveleri gördü. Piyasadaki bu çalkantı, yatırımcılar arasında panik havası oluşturdu.

MERKEZ BANKASI 25 MİLYAR DOLAR SATTI

Kurda yaşanan ani yükselişi dengelemek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) devreye girdi. Ekonomistlerin aktardığına göre, yaklaşık 25 milyar dolar piyasaya sürüldü. Bu hamle ile geçici bir denge sağlansa da, rezervlerdeki düşüş endişe yarattı. TCMB’nin Perşembe günü açıklayacağı veriler, net rezerv durumunu gözler önüne serecek.

GECE FAİZİ YÜKSELTİLDİ

Kur baskısını azaltmak amacıyla Merkez Bankası gecelik borç verme faizini yüzde 44’ten 46’ya yükseltti. Bu adım, Türk Lirası’nın değer kaybını yavaşlatmayı hedefliyor. Ancak yatırımcıların güveninin yeniden kazanılması gerektiği yönünde yorumlar öne çıkıyor.

ŞİMŞEK’TEN YATIRIMCI AÇILIMI

Piyasalarda yaşanan bu sarsıntının ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılara güven vermek amacıyla kritik bir toplantı planladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.00’da gerçekleştirilecek toplantıya, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Orta Doğu’dan çok sayıda portföy ve doğrudan yatırımcı katılacak.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI DA TOPLANTIDA

Toplantıda, TCMB Başkanı Fatih Karahan da hazır bulunacak. Görüşme, Citigroup ve Deutsche Bank ev sahipliğinde yapılacak. Ekonominin son durumu, siyasi gelişmelerin etkileri ve yabancı sermayeye yönelik güven artırıcı adımlar masaya yatırılacak.

ŞİMŞEK: “EKONOMİ PROGRAMIMIZ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLÜYOR”

Bakan Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor.”

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu bu hassas dönemde, atılacak adımların yalnızca iç piyasaları değil, dış yatırımcıları da yakından ilgilendireceği belirtiliyor.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/