Konut alan kazandı

İstanbul Otoyolu’nun açılması, pandemi sürecinde insanların müstakil hayatı tercih etmesi İzmir’de özellikle yarımada bölgesinde talep patlaması yaşattı. Gayrimenkul Uzmanı Deniz Kezer, İzmir’de Çeşme, Urla ve Güzelbahçe aksının son 1 yılda 1’e 5 kazandırdığını söyledi. Kezer, “Bu bölge son 5 yılda ise 1’e 20 kazandırdı. Ne Altın ne Döviz böyle bir getiri sağlayamaz” ifadesini kullandı. İstanbul Otoyolu’nun açılması, pandemi sürecinde insanların müstakil hayatı tercih etmesi hem bölgeye göçü hem de konut fiyatlarını uçuşa geçirdi. Konuyla ilgili bilgi veren Gayrimenkul Uzmanı Deniz Kezer, “Fiyatlardaki bu artış 2019 yılında çok fazla değildi. 2 yıl önce pandemiyle birlikte her şey değişti. İstanbullu artık 2. ev almak istediğinde soluğu İzmir’de aldı. Çünkü bu iki şehir arasındaki mesafe çok kısaldı. Talep o kadar arttı ki, arsalar yetmeyince rakamlar birden yükselmeye başladı” dedi.

SEZONLUK KİRA 1 MİLYON LİRA

“Çeşme’de en düşük bir evin fiyatı 5 milyon lira. İyi bir yerde oturmak isteyen 40 milyon lirayı gözden çıkarmalı. Bu rakam 100 milyona kadar çıkabiliyor” diyen Kezer şöyle devam etti: “Urla’da da iyi bir evin fiyatı 20 milyon liraya kadar dayandı. Bayramlarda Çeşme’de yer bulamayan İstanbullular burada ev almaya karar verdi. Bugün Çeşme’de iyi bir villanın sezonluk kirası 1 milyon liraya ulaştı.”

Kezer, geçtiğimiz yıl 40 milyon lira olan bir konutun geçen yıl fiyatının 10-12 milyon lira bandında olduğunu dile getirdi. Özellikle Çeşme’de yeni arsa bulma noktasında sıkıntı olduğunu belirten Kezer, “Sıkıntı talep ederse ev fiyatları yükselmeye devam edecek. Kent merkezinde de fiyatlar inanılmaz artıyor. Ne altın ne de döviz bu kazancı veremez” şeklinde konuştu.

EN DEĞERLİLER ARASINDA

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, yaptığı çalışma ile Türkiye’nin en değerli 10 ilçesini belirledi. En değerli ilk üç ilçe Beşiktaş, Sarıyer, Çeşme olurken, Türkiye’nin en değerli ilçeleri listesinde İstanbul’dan 6, İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale’den birer ilçe yer aldı. Endeksa’nın mart sonu Konut verilerine göre Çeşme’de metrekare fiyatı 33 bin 449 TL lira olarak belirlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre Çeşme’de yüzde 134 artış gerçekleşti. Çanakkale’den Bozcaada, 30 bin 356 TL ile Muğla’dan Bodrum ve 25 bin 445 TL ortalama metrekare fiyatıyla ilk 10 içerisinde yer alan sahil kentleri oldu.