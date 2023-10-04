Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
04 Ekim 2023 - 14:00

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 değer kaybederek 8.446,87 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,67 puan azalarak 8.446,87’ye indi. Toplam işlem hacmi, 67,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,37 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,08 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD’de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına dair güçlü duruşun sürdüğüne işaret etmesinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasını uzun bir süre devam ettireceğine ilişkin endişeleri artırmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirtti

Dün ABD’de açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısının, ağustosta bir önceki aya kıyasla 690 bin artışla 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştığını hatırlatan analistler, Fed’in sıkı para politikasına rağmen iş gücü piyasasında güçlü duruşunu sürdürdüğüne işaret etti.

Küresel piyasalar negatife döndüKüresel piyasalar negatife döndü

Analistler, ABD hazine tahvillerinde hızlanan satışlarla yükselişine devam eden 10 yıllık tahvil getirilerinin, yüzde 4,85’e çıkarak Ağustos 2007’den bu yana en yüksek seviyesine geldiğine işaret ederek, yüksek tahvil faizlerinin ABD ekonomisini yavaşlatabileceği ve bu durumun da küresel ekonomiyi etkileyeceğini hatırlattı.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ADP özel sektör istihdamı verilerini yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.700 seviyesinin direnç, 8.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel piyasalar negatife döndüKüresel piyasalar negatife döndü
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolarBrent petrolün varil fiyatı 90 dolar
Borsa güne rekorla başladıBorsa güne rekorla başladı
LPG’ye zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları!LPG’ye zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları!
THY’den ucuz bilet kampanyası!THY’den ucuz bilet kampanyası!
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !