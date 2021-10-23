Dolar Tahminine Sert Günelleme

Bloomberg’in haberine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 16’ya indirmesi, kurda büyük dalgalanmalara neden oldu. İtalyan bankası UniCredit de Türkiye için yıl sonu Dolar/TL tahminini açıkladı.

SERT GÜNCELLEME

Dev banka, tahminini sert güncelledi ve daha önce 9,30 olarak açıkladığı tahminini 10,5’e yükseltti. 2021 sonunda faizlerin yüzde 14’e inmesini beklediklerini söyledi.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

2021 sonu için enflasyon tahminini de yüzde 18,5’ten yüzde 19,6’ya çıkaran Unicredit, 2022’nin ilk yarısında yıllık enflasyonun yüzde 20 civarında olacağını sonrasında ise yüzde 16,3’e doğru gerileyeceğini öngördüklerini belirtti.

2021’in sonuna kadar gerçekleşecek toplantıların her birinde 100 baz puanlık indirim beklediklerini dile getiren banka, Türk lirasındaki değer kaybının önüne geçmek için resmi kurumların daha önce uygulanan önlemleri alabileceğini vurguladı.

Çift haneli dolar/TL’nin dolarizasyonu artırabileceğini söyleyen Unicredit, 2021 sonunda dolar kurunun 10,5 ulaşmasını, 2022’nin sonunda ise 11,8 olmasını bekliyor.