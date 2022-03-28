SON DAKİKA Türk-İş hesapladı: Asgari Ücret Açlık Sınırının 675 Lira Altında

Türk-İş’in hesaplamasına göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 927 TL’ye, yoksulluk sınırı 16 bin 52 TL’ye çıktı. Yıllık enflasyon ise yüzde 76,39’a yükseldi.

Türk-İş mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. Buna göre martta dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.928 liraya yükselerek, asgari ücretin 675 lira üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı ise 16.052 liraya yükseldi.

Türk-İş verilerine göre gıda enflasyonu martta aylık yüzde 8,24 artarken, yıllık bazda yüzde 76,39’a çıktı.

Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti ise Türk-İş araştırmasına göre 6.474 lira olarak belirlendi.

“Akaryakıta gelen zamlar herkesi etkiliyor”

Türk-İş’ten araştırma sonuçlarına ilişkin yapılan değerlendirmede akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara dikkat çekilerek şöyle dendi:

“Bir yandan üst üste gelen mazot, benzin ve diğer enerji zamları bir yandan gıda maddelerindeki devam eden yüksek fiyat artışı, bir yandan da TL’nin değeri inmeye devam ederken her geçen gün zorlaşan geçim şartları yurttaşlar için can yakıcı olmakta. Akaryakıt tüm mal ve hizmetlerin fiyatında en temel girdiği olduğu için akaryakıta gelen zamlar herkesi etkiliyor.”