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Sabancı Holding’de Bir Dönem Sona Erdi!

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Türkiye’nin en köklü ve büyük kuruluşlarından biri olan Sabancı Holding’de önemli bir değişiklik yaşanıyor. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2004 yılından bu yana sürdürdüğü görevini 27 Mart itibarıyla bırakacak.

Güler Sabancı’nın Liderliğinde Bir Dönem

1967 yılında kurulan ve 14 ülkede yaklaşık 65 bin çalışanıyla faaliyet gösteren Sabancı Holding, Güler Sabancı’nın 21 yıl süren liderliği altında önemli bir büyüme ve gelişim kaydetti. Sabancı, merhum Sakıp Sabancı’nın vefatının ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını devralmış ve holdingin dünya çapındaki başarılarına liderlik etmiştir.

Güler Sabancı, 27 Mart’ta yapılacak olan genel kurulda son kez Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak hissedarlarla bir araya gelecek. Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı gibi görevlerine ise devam edecek.

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Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Belli Oldu

Güler Sabancı’nın yerine geçecek isim de belli oldu. Sabancı Holding’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı, mevcut Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Çulhacı olacak. Hayri Çulhacı, 35 yıl boyunca Sabancı Topluluğu’nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve halihazırda Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Çulhacı’nın başkanlık görevini üstlenmesi, 27 Mart’taki genel kurulda kesinleşmiş olacak.
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Güler Sabancı’nın Veda Mesajı

Güler Sabancı, topluluklarının güçlü finansal yapısı, yeniliğe ve teknolojiye açık kültürü ile yeni döneme hazır olduğunu belirterek, 21 yıl boyunca gösterdiği liderlik için minnettarlığını ifade etti. Sabancı, Sabancı ailesi ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, görevini bırakmanın huzurunu taşıdığını söyledi.

Sabancı Holding, Güler Sabancı’nın liderliğinde büyük bir başarıya imza atarken, yeni yönetimle birlikte büyüme hedeflerine daha da güçlenerek devam etmeyi planlıyor.

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Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr

Sabancı Holding’de Bir Dönem Sona Erdi!
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