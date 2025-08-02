ÖZCAN DENİZ VE AĞABEYİ ERCAN DENİZ ARASINDA KRİZ BÜYÜYOR!

Özcan Deniz’den Sert Paylaşım

Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklamalar, aile içindeki çatışmayı bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.

Kalp Spazmı Geçirdi, Hastaneye Kaldırıldı

Aile üyelerinin kendisine yönelik sözleri sonrası Özcan Deniz’in kalp spazmı geçirdiği ve anjiyo olduğu bildirildi. Ünlü sanatçı, “Benim tek ailem oğlum Kuzey ve eşim Samar Dadgar” diyerek ailesiyle bağlarını kopardığını ima etti.

Ercan Deniz’den Açıklama: “Senaryo Yazmayın!”

Özcan Deniz’in iddialarına yanıt veren ağabeyi Ercan Deniz, ölüm tehdidi suçlamalarını reddetti:

“Kimse kimseyi öldürmüyor, evine gelmiyor, aramıyor, sormuyor. Olan şeyler zaten yargıya intikal etti. Lütfen artık durumu ajite etmeyin, senaryolar yazmayın. İnsanlar bu yarattığınız kaostan sıkıldı.”

Ercan Deniz, üç çocuğu ve ailesiyle mutlu bir hayat sürdüğünü belirterek, “Bu düzeni sizin ihanetiniz için bile olsa riske atacak hiçbir eylemde bulunmam” dedi.

Süreç Yargıya Taşındı

Taraflar arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan ve kız kardeşi Sibel Semerci’nin de tartışmalara dahil olduğu belirtiliyor.