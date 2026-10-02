UEFA’dan Türk futbolunda bomba hamle! Türkiye’ye gözlemci gönderiyor

Türk futbolunda son günlerde art arda yaşanan gelişmeler Avrupa futbolunun da gündemine taşındı. Hakemler dosyası kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı hakemlerin gözaltına alınması ve yüzlerce kulüp yöneticisinin bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesinin ardından UEFA’nın Türkiye’ye gözlemci gönderme hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Fatih Doğan’ın aktardığı bilgilere göre UEFA, Türk futbolunda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeye hazırlanıyor. Avrupa futbolunun yönetim organının, son dönemde peş peşe yaşanan soruşturmalar ve disiplin süreçleri nedeniyle Türkiye’deki gelişmeleri yerinde gözlemlemek amacıyla bir temsilci göndermeyi planladığı iddia edildi.

UEFA’nın gündeminde Türk futbolu var

Türk futbolunda özellikle hakemler ve bahis soruşturması başlıklarında yaşanan gelişmeler son günlerde gündemin ilk sıralarında yer aldı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alınması, soruşturmanın kapsamının hakemlik sistemi ve atama süreçlerine kadar uzanabileceği yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerin ardından çok sayıda kulüp yöneticisinin de bahis oynadığı iddiasıyla disiplin sürecine dahil edilmesi, yaşananların boyutunu daha da genişletti.

İddiaya göre UEFA da “Türkiye’de neler oluyor?” sorusuyla süreci yakından incelemeye başladı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gündoğdu ve beraberindeki 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında hakemlerin klasmanları, görevlendirmeleri ve atama süreçlerine ilişkin çeşitli iddiaların da incelendiği bildirildi.

Süreçle ilgili adli makamların incelemeleri devam ederken, soruşturma kapsamında adı geçen kişiler hakkındaki suçlamaların kesinleşmiş bir yargı kararı anlamına gelmediği de önem taşıyor.

Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel de gözaltında

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı.

İki hakem hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında işlem yapıldığı aktarıldı.

Hakemlerle ilgili adli süreç devam ederken, soruşturmanın kapsamının daha da genişleyip genişlemeyeceği merak konusu oldu.

448 kulüp yöneticisi PFDK’ya sevk edildi

Türk futbolunda aynı dönemde dikkat çeken bir başka gelişme ise TFF’nin bahis soruşturması kapsamında gerçekleştirdiği toplu disiplin sevkleri oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig’de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde yöneticilik yapan ve görev dönemlerinde bahis oynadığı tespit edildiği belirtilen 448 kişiyi PFDK’ya sevk etti.

Söz konusu sevklerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında ve tedbirli olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Böylece bahis soruşturması yalnızca hakemlerle sınırlı kalmayarak kulüp yöneticilerini de kapsayan geniş bir disiplin sürecine dönüştü.

UEFA’nın gözlemci kararı dikkat çekti

Türk futbolunda soruşturmaların ve disiplin süreçlerinin art arda yaşandığı bir dönemde UEFA’nın Türkiye’ye gözlemci göndermeye hazırlandığı iddiası gündeme geldi.

UEFA’nın göndereceği öne sürülen gözlemcinin Türkiye’deki gelişmeleri, hakemlerle ilgili soruşturmayı ve bahis dosyası kapsamında yaşanan disiplin süreçlerini takip edeceği iddia edildi.

Henüz gözlemcinin kimliği, Türkiye’ye geliş tarihi ve incelemenin kapsamına ilişkin ayrıntılar netleşmezken, UEFA’nın söz konusu gelişmeleri ne ölçüde takip edeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Türk futbolunda hem adli soruşturmalar hem de disiplin süreçleri devam ederken, UEFA’dan geldiği öne sürülen bu adım futbol kamuoyunda yeni bir tartışmanın da kapısını araladı.