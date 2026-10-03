Yapay zekâ kullanımı patladı! Türkiye’de oran iki katına çıktı

Türkiye’de yapay zeka teknolojilerinin kullanımında dikkat çekici bir artış yaşandı. TÜİK’in yayımladığı Yapay Zeka İstatistikleri’ne göre, üretken yapay zeka kullandığını belirten bireylerin oranı bir yılda yaklaşık iki katına yükseldi.

2025 yılında yüzde 19,2 seviyesinde bulunan üretken yapay zeka kullanım oranı, bu yıl yüzde 37,6’ya çıktı. Böylece Türkiye’de yapay zeka kullanımının bireyler arasında kısa sürede önemli ölçüde yaygınlaştığı görüldü.

Yapay zeka kullanımında kadınların oranı daha yüksek

Veriler cinsiyet açısından incelendiğinde kadınların yapay zeka kullanım oranının erkeklerden bir miktar daha yüksek olduğu görüldü.

Kadınların yüzde 38,1’i üretken yapay zeka kullandığını belirtirken, erkeklerde bu oran yüzde 37,2 olarak kaydedildi.

Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde ise yapay zekanın en fazla gençler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

16-24 yaş grubundaki bireylerde kullanım oranı yüzde 64,9’a ulaşırken, 25-34 yaş grubunda yüzde 55,7, 35-44 yaş grubunda ise yüzde 38,1 olarak hesaplandı.

Eğitim seviyesi yükseldikçe kullanım da arttı

TÜİK verilerinde eğitim seviyesi ile yapay zeka kullanımı arasında da belirgin bir fark görüldü.

Yükseköğretim mezunlarının yüzde 62,7’sinin yapay zeka kullandığı belirlendi. Bu grubu yüzde 45,4 ile lise veya mesleki lise mezunları, yüzde 35,5 ile ilköğretim veya ortaokul mezunları takip etti.

İlkokul mezunlarında ise yapay zeka kullanım oranı yüzde 8,5 olarak kayıtlara geçti.

Yapay zeka en çok özel amaçlarla kullanılıyor

Yapay zeka kullanan bireylerin kullanım amaçları da araştırmada ortaya konuldu.

Kullanıcıların yüzde 86,4’ü yapay zekadan özel amaçlarla yararlandığını belirtirken, yüzde 37,3’ü teknolojiyi mesleki faaliyetlerinde kullandığını ifade etti. Örgün eğitim amacıyla yapay zeka kullananların oranı ise yüzde 32,6 oldu.

Cinsiyet bazında bakıldığında kadınlarda özel amaçlı kullanım yüzde 86,8, mesleki kullanım yüzde 31,2 ve örgün eğitim amaçlı kullanım yüzde 36,1 olarak belirlendi.

Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 86, yüzde 43,2 ve yüzde 29,1 oldu.

İşletmelerde yapay zeka kullanımı da arttı

Yapay zeka kullanımındaki artış yalnızca bireylerle sınırlı kalmadı. İşletmelerde de yapay zeka teknolojilerine yönelimin yükseldiği görüldü.

Herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullandığını belirten girişimlerin oranı 2025 yılında yüzde 7,5 iken bu yıl yüzde 14’e çıktı.

Çalışan sayısı arttıkça yapay zeka kullanım oranının da yükseldiği görüldü. 10-49 çalışanı bulunan işletmelerde kullanım yüzde 12,8 olurken, 50-249 çalışanı olan işletmelerde yüzde 17’ye çıktı. 250 ve üzeri çalışanı bulunan işletmelerde ise oran yüzde 37,1 olarak hesaplandı.

Teknoloji sektöründe kullanım oranı yüzde 63,7

Yapay zeka kullanımının ekonomik faaliyet alanlarına göre dağılımında teknoloji sektörleri öne çıktı.

“Telekomünikasyon, programlama ve bilişim” alanında faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 63,7’sinin yapay zeka kullandığı belirlendi.

Bu sektörü yüzde 57,1 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri, yüzde 32,4 ile bilgisayar ve iletişim araçlarının onarımı alanında faaliyet gösteren işletmeler izledi.

İşletmeler yapay zekayı en çok pazarlamada kullanıyor

Yapay zekanın işletmeler tarafından hangi amaçlarla kullanıldığına bakıldığında ilk sırada pazarlama ve satış faaliyetleri yer aldı.

Yapay zeka kullanan girişimlerin yüzde 51’i bu teknolojiden pazarlama veya satış amacıyla yararlandığını bildirdi.

Araştırma-geliştirme ve yenilik faaliyetlerinde kullanım oranı yüzde 46,3 olurken, üretim veya hizmet süreçlerinde yapay zekadan yararlanan girişimlerin oranı yüzde 43,4 olarak kaydedildi.

Açık kaynaklı yazılımlar öne çıkıyor

Yapay zeka kullanan işletmelerin teknolojiyi edinme yöntemleri de araştırmada yer aldı.

Girişimlerin yüzde 67,8’i açık kaynaklı yapay zeka yazılımlarını kullandığını belirtirken, yüzde 49,1’i kapalı kaynaklı yazılımlardan ücretsiz veya ücretli şekilde yararlandığını açıkladı.

Yapay zeka sistemlerini harici sağlayıcılara geliştiren işletmelerin oranı yüzde 46,5 olurken, kendi çalışanları aracılığıyla bu sistemleri geliştirenlerin oranı yüzde 32,1 olarak belirlendi.

Kişisel veri kullanımı da araştırmaya girdi

Yapay zeka kullanan girişimlerin yüzde 16,6’sı, bu teknolojiler aracılığıyla bireylere ait çeşitli kişisel verileri işlediğini bildirdi.

Bu kapsamda yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu, adres, satın alma kayıtları ve yüz görüntüleri gibi verilerin işlendiği belirtildi.

Yapay zekaya geçişte en büyük engel uzmanlık eksikliği

Henüz yapay zeka kullanmayan ancak gelecekte kullanmayı düşündüğünü belirten girişimlerin oranı yüzde 8,3 oldu.

Bu işletmelere yapay zeka kullanmama nedenleri sorulduğunda ilk sırada uzmanlık eksikliği yer aldı. Girişimlerin yüzde 72,3’ü gerekli uzmanlığın bulunmamasını en önemli neden olarak gösterdi.

Bunu yüzde 66,4 ile yapay zeka kullanımından doğabilecek zararlarda sorumluluğun kimde olacağına ilişkin hukuki belirsizlikler takip etti. Veri koruma ve gizliliğin ihlal edilmesine yönelik endişeler ise yüzde 65,4 oranında ifade edildi.

TÜİK’in çalışması, bireyler ve işletmelerin yapay zeka kullanımındaki değişimi ortaya koyarken, teknolojinin Türkiye’de hem günlük yaşamda hem de iş dünyasında giderek daha fazla yer edindiğini gösteren güncel veriler sundu.