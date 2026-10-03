Kral Charles’a köle ticareti sorusu! Karayipler turu öncesi tazminat baskısı

İngiltere Kralı 3. Charles’ın Karayipler’e gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, ülkesinin transatlantik köle ticaretindeki tarihsel rolü yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle bölge ülkelerinin geçmişte yaşanan köle ticareti nedeniyle tazminat ve resmi özür talepleri, kraliyet ziyaretinin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın Bahamalar ve Guyana’yı kapsayan ziyaretinin ardından Antigua ve Barbuda’ya geçerek İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılması bekleniyor.

1-4 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan toplantıda, köle ticaretinin günümüzdeki etkileri ve geçmişteki sömürgecilik uygulamaları nedeniyle tazminat taleplerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

TAZMİNAT TALEPLERİ GÜNDEMDE

Karayipler ve Afrika’daki bazı ülkeler, İngiltere başta olmak üzere geçmişte köle ticareti ve sömürgecilik faaliyetlerinde bulunan devletlerin tarihsel sorumluluklarını tartışmaya açıyor.

Bu ülkelerden bazıları, köle ticaretinin yol açtığı ekonomik ve toplumsal sonuçlar nedeniyle tazminat ödenmesini talep ediyor. İngiliz hükümeti ise şu aşamada söz konusu tazminat taleplerini kabul etmiyor.

Kral Charles, daha önce kölelik dönemine ilişkin üzüntüsünü dile getirmiş ve monarşinin bu dönemle bağlantılarının araştırılmasına destek vermişti.

BUCKINGHAM SARAYI’NDAN “RESMİ ÖZÜR” MESAJI

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kral Charles’ın ziyaret sırasında köle ticareti ve sömürgecilik tarihini tamamen görmezden gelmeyeceği belirtildi.

Saray sözcüsü, Charles’ın geçmişte yaşananları “geçmişimizin en karanlık günleri” şeklinde değerlendirdiğini aktarırken, ziyaretin ev sahibi ülkelerin bugününe ve geleceğine odaklanacağını ifade etti.

Açıklamada, kralın geçmişteki yanlışların kabul edilmesi ve günümüzde devam eden eşitsizliklerin azaltılması amacıyla yürüttüğü çalışmaların da ziyaret kapsamında öne çıkarılacağı kaydedildi.

Ancak Buckingham Sarayı, resmi özür ve tazminat gibi konuların kraliyet ailesinin değil, İngiliz hükümetinin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

İNGİLTERE’NİN TARİHSEL ROLÜ

Transatlantik köle ticareti yüzyıllar boyunca Avrupa ülkelerinin Afrika’dan milyonlarca insanı zorla Amerika kıtasına taşıdığı büyük bir sistem oluşturdu.

İngiltere’nin de bu ticarette önemli bir rol oynadığı ve yaklaşık 3,2 milyon kölenin taşınmasında sorumluluk üstlendiği tahmin ediliyor. Bu rakam, İngiltere’yi Portekiz’in ardından transatlantik köle ticaretinde en fazla faaliyet gösteren Avrupa ülkelerinden biri haline getiriyor.

Kral Charles’ın başkanlığını yürüttüğü İngiliz Milletler Topluluğu da geçmişteki sömürgecilik ve köle ticareti mirasının tartışıldığı başlıca platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

JAMAİKA’DAN YENİ TALEP

Tartışmanın son halkalarından biri Jamaika’dan geldi. Jamaika hükümeti, geçtiğimiz ay Kral Charles’tan İngiltere’nin köle ticaretindeki rolü nedeniyle tazminat ödemesi gerekip gerekmediğine ilişkin hukuki görüş alınmasını talep etti.

Jamaika yönetimi, Buckingham Sarayı’nın konuyla ilgili yaklaşımından memnuniyet duyduğunu açıklarken, köle ticaretinin tarihsel mirası ve bunun günümüzdeki etkileri konusundaki tartışmanın önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.