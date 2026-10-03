Montella’dan taraftara cevap! İstifa tezahüratları sonrası ilk açıklama

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Belçika karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ay-yıldızlı ekibin 3-0’lık mağlubiyetini değerlendiren İtalyan teknik adam, karşılaşmanın istatistiksel açıdan dengeli geçtiğini ancak yapılan hataların skoru belirlediğini ifade etti.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Belçika’ya konuk olan A Milli Takım, sahadan 3-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında soruları yanıtlayan Montella, takımının karşılaşma boyunca mücadeleyi bırakmadığını söyledi.

“Hataları rakipler affetmiyor”

Karşılaşmanın genel olarak dengeli geçtiğini belirten Montella, A Ligi seviyesinde yapılan hataların ağır sonuçlar doğurabildiğini vurguladı.

İtalyan çalıştırıcı, futbolcularının maç boyunca büyük mücadele gösterdiğini belirterek, takımın üç günde bir üst düzey rakiplere karşı kendisini test ettiğini söyledi.

A Ligi’nde mücadele etmenin takım için önemli bir deneyim olduğunu ifade eden Montella, bu seviyenin bir ayrıcalık olduğunu ve futbolcuların gelişimi açısından karşılaşmaların önemli bir hazırlık süreci oluşturduğunu dile getirdi.

İstifa tezahüratlarına yanıt verdi

Karşılaşma sırasında taraftarların yaptığı istifa tezahüratları da Montella’ya soruldu.

Tecrübeli teknik adam, mevcut eleştirilere fazla odaklanmak istemediğini belirterek geçmiş dönemde elde edilen başarıları hatırlattı.

Montella, takımın uzun yıllar sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı elde ettiğini ve A Ligi seviyesine yükseldiğini belirterek, şu anda takımın kendisini en üst seviyede test ettiği bir süreçten geçtiğini söyledi.

“Rakiple eş değer bir oyun oynadık”

Montella, karşılaşmada takımının önemli fırsatlar yakaladığını ve rakiple birçok açıdan denk bir performans ortaya koyduğunu savundu.

Milli takımın rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuğunu, Belçika’nın ise Türkiye ceza sahasında 26 kez bulunduğunu belirten Montella, buna rağmen gol yollarındaki etkinliğin sonucu belirlediğini ifade etti.

İtalyan teknik adam, son tercihlerde daha doğru kararlar alınması halinde karşılaşmanın farklı bir sonuçla tamamlanabileceğini söyledi.

Eksik oyunculara dikkat çekti

Montella, takımda Hakan, Kenan, Orkun ve Mert Müldür gibi önemli oyuncuların eksikliğinin de bulunduğunu belirtti.

İtalya karşılaşması öncesinde Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz’ın cezalı duruma düşmesinin de kendileri açısından önemli bir kayıp olduğunu ifade eden Montella, diğer oyuncuların bu eksikleri kapatmak için hazırlanacağını söyledi.

“Pes etmek yok”

Milli takımın teknik direktörü, yaşanan mağlubiyetin ardından oyuncuların moralini kaybetmemesi gerektiğini belirtti.

Takımın ülkeyi temsil ettiğini ve üzerlerindeki sorumluluğun farkında olduklarını söyleyen Montella, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurguladı.

Son üç yılda taraftarların beklentilerinin yükseldiğini de kabul eden Montella, eleştirilerin doğal olduğunu ancak kendisinin motivasyonunu kaybetmediğini belirterek çalışmalarına devam edeceğini söyledi.