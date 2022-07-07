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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! “Güzellikte annesine çekmiş”

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! “Güzellikte annesine çekmiş”
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07 Temmuz 2022 - 14:28

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! “Güzellikte annesine çekmiş”

Ünlü isim Defne Samyeli, kendi paylaşımlarının yanı sıra kızlarının paylaşımlarıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızı Deren Talu, sosyal medya pozlarıyla fenomenleri aratmıyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 1

25 yaşındaki Deren Talu, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde yer alıyor.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 2

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla bir süre konuşulan Talu, bu defa sütyensiz poz ile kamera karşısına geçti.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 3

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Deren Talu iddialı paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 4

Pozlarının yanı sıra düzgün fiziğiyle de dikkat çeken Talu, bikinili pozlarıyla epey konuşulmuştu.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 5

Son olarak sütyensiz poz verdi.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 6

Talu’nun o pozuna takipçileri, “Çok güzelsin”, “Güzellikte annesine çekmiş” gibi yorumlar yaptı.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 7

Las Vegas, Nevada, ABD doğumlu Deren Talu eğitimini Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampüsünde aldı.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 8

İşte Deren Talu’nun o fotoğrafları…

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 9
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 10
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 11
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 12
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 13
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 14
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 15
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 16
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 17
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 18
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 19
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 20
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 21
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 22
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 23
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 24
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 25
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 26
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 27
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 28
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 29
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 30
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Güzellikte annesine çekmiş" - Sayfa 31
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