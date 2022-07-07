Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! “Güzellikte annesine çekmiş”
Ünlü isim Defne Samyeli, kendi paylaşımlarının yanı sıra kızlarının paylaşımlarıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızı Deren Talu, sosyal medya pozlarıyla fenomenleri aratmıyor.
25 yaşındaki Deren Talu, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla bir süre konuşulan Talu, bu defa sütyensiz poz ile kamera karşısına geçti.
SÜTYENSİZ POZ VERDİ
Deren Talu iddialı paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.
Pozlarının yanı sıra düzgün fiziğiyle de dikkat çeken Talu, bikinili pozlarıyla epey konuşulmuştu.
Son olarak sütyensiz poz verdi.
Talu’nun o pozuna takipçileri, “Çok güzelsin”, “Güzellikte annesine çekmiş” gibi yorumlar yaptı.
Las Vegas, Nevada, ABD doğumlu Deren Talu eğitimini Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampüsünde aldı.
İşte Deren Talu’nun o fotoğrafları…