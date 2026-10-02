Galatasaray taraftarını heyecanlandıran haber! Osimhen sahalara dönüyor

Süper Lig’de milli araya Trabzonspor karşısında aldığı farklı mağlubiyetle giren Galatasaray’da gözler sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen ve Mario Lemina’ya çevrildi. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği iki yıldız futbolcunun sahalara dönüşleriyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Galatasaray, milli ara sonrasında yoğun bir maç trafiğine hazırlanırken teknik heyetin önceliği sakat oyuncuların sağlık durumlarını yakından takip etmek. Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın tedavi süreçleri de bu kapsamda devam ediyor.

Osimhen ve Lemina için tarih belli oldu

TRT Spor’un haberine göre, Galatasaray’ın önemli oyuncularından Victor Osimhen ile Mario Lemina’nın milli ara sonrasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer alabilecek seviyeye gelmesi bekleniyor.

İki futbolcunun da takıma dönmesi sarı-kırmızılı camiada olumlu karşılanırken, teknik direktör Okan Buruk’un oyuncuların dönüşünde temkinli davranacağı belirtildi.

Okan Buruk’tan kontrollü dönüş planı

Sakatlıklarını tamamen geride bırakması beklenen Osimhen ve Lemina’nın Kasımpaşa karşısında doğrudan ilk 11’de görev almasının planlanmadığı aktarıldı.

Özellikle uzun süre sahalardan uzak kalan futbolcuların yeniden sakatlanma riskinin önüne geçmek isteyen teknik heyetin, oyuncuların fiziksel durumlarına göre hareket edeceği ifade edildi.

Lemina’nın süre alması beklenmiyor

Mario Lemina konusunda ise daha temkinli bir planın uygulandığı belirtildi.

TRT Spor’un haberine göre Gabonlu futbolcunun Kasımpaşa karşılaşmasında süre alması beklenmiyor. Lemina’nın yeniden tam anlamıyla hazır hale gelmesi için çalışmalarını sürdürmesi ve dönüşünün kademeli şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu nedenle Lemina’nın Kasımpaşa maçını kadroda bulunarak ancak sahaya çıkmadan geçirmesi ihtimali öne çıkıyor.

Osimhen için 30 dakikalık plan

Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden Victor Osimhen için ise farklı bir senaryo gündemde.

Nijeryalı golcünün maçın gidişatına bağlı olarak karşılaşmanın ikinci bölümünde oyuna dahil edilmesi planlanıyor. Osimhen’in yaklaşık 30 dakika sahada kalabileceği ifade edildi.

Teknik heyetin, yıldız futbolcuyu bir anda uzun süre oynatmak yerine kontrollü şekilde yeniden maç temposuna sokmayı hedeflediği aktarılıyor.

Trabzonspor yenilgisi sonrası kritik dönem

Galatasaray, milli ara öncesinde Trabzonspor karşısında aldığı farklı yenilgiyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından yeniden toparlanarak lig yarışında yoluna devam etmek istiyor.

Bu süreçte sakat oyuncuların takıma dönmesi teknik heyetin elini güçlendirebilir. Özellikle Osimhen’in yeniden hücum hattına katılması, Galatasaray’ın gol yollarındaki seçeneklerini artırması açısından önem taşıyor.

Ancak teknik heyetin, futbolcuların tamamen hazır olmadan riske edilmemesi konusunda kontrollü bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.

Taraftarların gözü Kasımpaşa maçında

Galatasaray taraftarları ise Osimhen ve Lemina’nın dönüşünü yakından takip ediyor. İki oyuncunun da milli ara sonrasında takıma katılması beklenirken, özellikle Osimhen’in karşılaşmanın ilerleyen bölümünde forma giyme ihtimali gündemin öne çıkan detaylarından biri oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte sağlık ekibinin raporları ve oyuncuların antrenmanlardaki performansı, teknik direktör Okan Buruk’un maç günü vereceği kararda belirleyici olacak.