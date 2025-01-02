ANGELINA JOLIE’DEN HALUK BİLGİNER’E ÖVGÜ: “İNANILMAZ BİR OYUNCU”

Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, son filmi “Maria” ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas’ın hayatını anlatan bu filmde, Callas’ı canlandıran Jolie, Türk sinemasının usta ismi Haluk Bilginer ile başrolü paylaşıyor. Filmde, Bilginer, Aristotle Onassis karakterine hayat veriyor.

Jolie, filmdeki performansı ve çalışma deneyimi hakkında verdiği röportajda, Haluk Bilginer ile olan işbirliğinden son derece memnun olduğunu belirtti. CNN Türk’ten Barbaros Tapan’a konuşan Jolie, “Haluk Bilginer ile çalışmak inanılmaz bir deneyim oldu” diyerek usta oyuncuyu övgüyle değerlendirdi. Jolie, Bilginer için şu sözleri sarf etti:

“Haluk Bilginer inanılmaz bir oyuncu ve çok özel bir insan. Onunla çalışmayı gerçekten çok sevdim.”

“Maria” Filmi ve Konusu

Film, ünlü opera sanatçısı Maria Callas’ın 1970’lerdeki Paris yaşamını ve yalnızlıkla mücadelesini anlatıyor. Jolie, filmde Callas’ı canlandırarak, sanatçının derin duygusal çatışmalarına ve hayatındaki zorluklara odaklanıyor. Bilginer ise Aristotle Onassis karakterine hayat vererek, Maria Callas’ın hayatındaki önemli figürlerden birini canlandırıyor.

Filmin Yayın Takvimi ve İzleyici Yorumları

“Maria” filmi, 27 Ekim 2024 tarihinde ABD’de gösterime girdi ve 11 Aralık 2024’te dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Film, Jolie’nin performansı ve Bilginer’in oyunculuğu ile büyük beğeni topladı. Uluslararası eleştirmenler, özellikle Jolie’nin Maria Callas’ı canlandırırken gösterdiği duygusal derinlik ve Bilginer’in Onassis karakterine kattığı karizmatik etkiyi övdüler.

Sonuç

“Maria” filmi, güçlü bir oyunculuk kadrosu ve derin bir hikaye ile izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’in güçlü performansları, filmdeki dramatik öğelerin etkisini artırarak izleyicilerin ilgisini çekiyor. Jolie’nin Haluk Bilginer hakkında söyledikleri ise, iki ünlü oyuncunun sinemadaki güçlü işbirliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net