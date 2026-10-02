Fatih Altaylı bomba iddiayı duyurdu! Hacıosmanoğlu için geri sayım

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yönetim krizine ilişkin dikkat çeken iddiaları gündeme taşıdı. Altaylı, 2 Ekim tarihli yazısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun görevinden ayrılacağı yönünde bir federasyon yöneticisinden kendisine bilgi geldiğini öne sürdü.

Altaylı’nın aktardığı bilgilere göre, TFF’nin kurucu yöneticilerinden olduğu belirtilen bir isim, Hacıosmanoğlu’nun görevde kalmasının artık mümkün olmadığını ve başkanın yönetim kuruluna kısa süre içerisinde istifa edeceği yönünde söz verdiğini iddia etti.

“Bir hafta içinde istifa edecek” iddiası

Altaylı, görüştüğü federasyon yöneticisinin Hacıosmanoğlu’nun “artık sonuna geldiğini” düşündüğünü ve başkanın da bu durumun farkında olduğunu söylediğini aktardı.

Söz konusu yöneticinin iddiasına göre Hacıosmanoğlu, TFF yönetim kuruluna bir hafta içerisinde istifa edeceği yönünde söz verdi. Altaylı’nın yazısında yer alan değerlendirmeye göre, başkanın kısa süre içerisinde görevini bırakması bekleniyor.

Yönetici, Hacıosmanoğlu’nun federasyon içerisindeki desteğini önemli ölçüde kaybettiğini de öne sürerken, son dönemde kamuoyuna yansıyan gelişmelerin yönetimdeki rahatsızlığı artırdığını iddia etti.

“6 yönetici istifa edecek” iddiası

Altaylı’nın yazısında yer alan en dikkat çekici iddialardan biri ise Hacıosmanoğlu’nun istifa etmemesi halinde TFF yönetim kurulunda yaşanabileceği öne sürülen toplu istifa oldu.

Altaylı’nın kaynağı olduğu belirtilen yöneticinin iddiasına göre, Hacıosmanoğlu söz verdiği tarihte görevinden ayrılmazsa yönetim kurulundaki 6 üye istifa edecek. Bu istifalar sonucunda federasyon yönetiminin düşeceği öne sürüldü.

Böyle bir gelişmenin yaşanması halinde Türk futbolunun yönetiminde yeni bir süreç başlayabileceği değerlendirilirken, iddiaların doğruluğuna ilişkin TFF tarafından yapılmış bir açıklama ise yazıda yer almadı.

Bahis listesi iddiası da gündemde

Altaylı yazısında ayrıca Hacıosmanoğlu’nun elinde bulunduğu öne sürülen bir “bahis oynayanlar listesi” üzerinden de çeşitli iddialar ortaya attı.

Söz konusu listenin uzun süredir federasyon başkanının elinde bulunduğunu iddia eden Altaylı, listedeki isimlerin kulüp başkanları, yöneticiler ve federasyon içerisindeki bazı kişiler üzerinde baskı unsuru olarak kullanıldığını öne sürdü.

Altaylı’nın aktardığı iddiaya göre Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı isimlerin gözaltına alınmasının ardından bahis soruşturması kapsamında hazırlanan listeyi kamuoyuna açıkladı.

Ancak söz konusu iddialar Altaylı’nın yazısında kendisine aktarılan bilgiler ve değerlendirmeler üzerinden yer aldı. Bu iddiaların tamamının bağımsız şekilde doğrulandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Yasin Kol’un gözaltına alınması da yazıda yer aldı

Fatih Altaylı, federasyon yöneticisiyle gerçekleştirdiğini belirttiği görüşmenin ardından hakem Yasin Kol’un da gözaltına alındığını yazdı.

Altaylı, Kol hakkında bahis soruşturması dışında başka iddiaların da bulunduğunu ileri sürerken, gelişmenin zamanlamasına dikkat çekti.

Yazıda ayrıca Ankara’da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında da bazı iddiaların araştırıldığı yönünde söylentiler bulunduğu ifade edildi. Altaylı, bu konuda kamuoyunda çeşitli iddiaların konuşulduğunu aktardı.

TFF’de gözler önümüzdeki günlerde

Fatih Altaylı’nın yazısında gündeme getirdiği iddialar, TFF yönetiminde önümüzdeki günlerde yeni bir hareketlilik yaşanabileceği tartışmasını beraberinde getirdi.

Hacıosmanoğlu’nun gerçekten istifa edip etmeyeceği, yönetim kurulunda herhangi bir toplu istifa yaşanıp yaşanmayacağı ve federasyon yönetiminin geleceğine ilişkin süreç önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Şu aşamada söz konusu gelişmeler Altaylı’nın aktardığı iddialar çerçevesinde bulunuyor. Hacıosmanoğlu veya TFF yönetiminin bu iddialara ilişkin yapacağı olası açıklamalar, sürecin seyri açısından önem taşıyor.