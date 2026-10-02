Hakemler dosyasında bomba gelişme! Eski hakemden “Ligler ertelenebilir” iddiası

Türk futbolunda son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından “Hakemler dosyası” soruşturmasına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel’in de gözaltına alınması, soruşturmanın kapsamına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Soruşturma kapsamında daha önce tanık olarak ifade veren eski hakem Deniz Ateş Bitnel ise sürecin daha da genişleyebileceğini öne sürdü. Bitnel, yeni hakemlerin de gözaltına alınabileceğini iddia ederken, yaşanan gelişmeler nedeniyle liglerin ertelenmesi ihtimalinin ortaya çıkabileceğini savundu.

Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Hakemler dosyası” soruşturmasında son olarak Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel’in gözaltına alındığı bildirildi.

Trabzonspor-Drogheda United hazırlık karşılaşmasının ardından gözaltına alındığı aktarılan Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında ise MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında adli işlem gerçekleştirilmişti.

Hakemler, gözlemciler ve MHK yapılanmasıyla ilgili gelişmelerin art arda yaşanması, soruşturmanın daha geniş bir çerçeveye taşınabileceği yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

Deniz Ateş Bitnel’den yeni gözaltı iddiası

Soruşturma kapsamında daha önce tanık olarak dinlenen eski hakem Deniz Ateş Bitnel, yaşanan gelişmeler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bitnel, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve başka hakemlerin de adli sürece dahil edilebileceğini öne sürdü.

Eski hakem, “Başka hakemlerin de gözaltına alınmasını bekliyorum. Bugün yeni gözaltıları olabilir” ifadelerini kullanarak soruşturmanın önümüzdeki günlerde genişleyebileceğini iddia etti.

Bu açıklama, özellikle Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel’in gözaltına alınmasının ardından futbol kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

“Ligler ertelenebilir” iddiası

Bitnel’in açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise liglerin geleceğine ilişkin değerlendirmeleri oldu.

Eski hakem, hakemler, gözlemciler ve MHK içerisindeki isimlerle ilgili soruşturmanın genişlemesi halinde liglerin normal şekilde devam ettirilmesinin zorlaşabileceğini savundu.

Bitnel, soruşturmanın yalnızca mobbing ve evrakta sahtecilik iddialarıyla sınırlı kalmayabileceğini öne sürerken, yasa dışı bahis iddialarının da sürecin önemli başlıklarından biri olduğunu belirtti.

Yaşanabilecek yeni gözaltılarla birlikte görev yapacak hakem ve gözlemci sayısının etkilenebileceğini ifade eden Bitnel, bu nedenle liglerin ertelenebileceğini düşündüğünü söyledi.

Ancak Bitnel’in bu değerlendirmesi kişisel öngörü ve iddia niteliğinde bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin erteleneceğine ilişkin şu aşamada resmi bir karar veya açıklama yapılmış değil.

Soruşturmanın kapsamı merak ediliyor

“Hakemler dosyası” kapsamında yaşanan gelişmeler Türk futbolunda hakemlik sistemi, atama süreçleri ve bahis iddialarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle son gözaltıların ardından soruşturmanın başka isimlere uzanıp uzanmayacağı merak konusu oldu.

Öte yandan soruşturma kapsamında adı geçen kişiler hakkındaki iddiaların hukuki süreç sonunda kesinlik kazanacağı ve gözaltı işlemlerinin tek başına suçluluk anlamına gelmediği önem taşıyor.

TFF’nin kararı bekleniyor

Türk futbolunda adli soruşturma devam ederken gözler Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek açıklamalara çevrildi.

Deniz Ateş Bitnel’in gündeme getirdiği liglerin ertelenmesi ihtimaliyle ilgili TFF tarafından henüz resmi bir karar açıklanmadı.

Soruşturmanın genişleyip genişlemeyeceği, yeni gözaltıların yaşanıp yaşanmayacağı ve mevcut gelişmelerin lig programına herhangi bir etkisinin olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.