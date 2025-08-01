SEDA BAKAN VE JENNIFER LOPEZ FOTOĞRAFI OLAY OLDU!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, “Up All Night Live In 2025” turnesi kapsamında Antalya’da sahne aldı. Konserin en dikkat çeken isimlerinden biri ise ünlü oyuncu Seda Bakan oldu. Bakan, Lopez’in kulisine giderek birlikte fotoğraf çektirdi ve paylaşımına “Yeni kankam. Hastasıyım” notunu düştü.

1 Milyon TL İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü

Seda Bakan’ın Jennifer Lopez ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak kısa süre sonra ortaya atılan bir iddia, magazin dünyasını karıştırdı. İddiaya göre Bakan, bu kare için 1 milyon TL ödedi. Hatta Hande Soral, İsmail Demirci ve Bensu Soral gibi isimlerin de arabulucuya aynı miktarı ödediği ileri sürüldü.

Seda Bakan’dan Yalanlama Geldi

İddiaların ardından Seda Bakan sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Jennifer Lopez ile fotoğraf çekilmek için herhangi bir ücret ödemediğini belirtti. “Bu haber tamamen asılsızdır” diyerek söylentilere son noktayı koydu.

Hadise ile Arası Açılmıştı

Son dönemde Hadise ile aralarının açıldığı konuşulan Seda Bakan, bu konserle yeniden gündeme geldi. Magazin kulislerinde Bakan’ın sosyal çevresiyle ilgili gelişmeler de dikkatle takip ediliyor.