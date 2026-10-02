Almanya’nın en zenginleri açıklandı! Listeye 3 Türk damga vurdu

Almanya’nın en zengin kişi, aile ve şirketlerinin yer aldığı 2026 listesi yayımlandı. Ülkenin önde gelen ekonomi yayınlarından Manager Magazin tarafından hazırlanan listede, Türkiye kökenli üç isim de yer aldı.

Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin ile ikinci el otomobil satış platformu Auto1’in kurucularından Hakan Koç, Almanya’nın en varlıklı isimleri arasında gösterildi.

Türeci ve Şahin 71. sırada

Listenin 71’inci sırasında BioNTech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti birlikte yer aldı.

Dünyada özellikle Covid-19 aşısının geliştirilmesindeki rolleriyle tanınan çiftin toplam serveti 3,8 milyar euro olarak açıklandı.

Türeci ve Şahin, geçen yıl yayımlanan listede de Almanya’nın en zenginleri arasında bulunuyordu. Çiftin geçen yılki serveti yaklaşık 4 milyar euro olarak gösterilirken, 2026 listesinde bu rakamın 3,8 milyar euro seviyesine gerilediği görüldü.

Böylece çiftin listede hesaplanan servetinde yaklaşık 200 milyon euroluk bir düşüş yaşandı.

Servetteki düşüşün nedeni ne?

Türeci ve Şahin’in servetindeki değişimin, BioNTech ile ilgili şirket yapılanması ve yeni girişim kararlarıyla bağlantılı olabileceği tahmin ediliyor.

Çiftin BioNTech’teki çalışmalarının yanı sıra “Arife” adı verilen yeni bir şirket kurma planı da son dönemde gündeme gelmişti.

Ancak servet hesaplamaları şirket hisselerinin değeri, yatırımlar ve piyasa hareketleri gibi farklı unsurlara bağlı olarak değişebildiği için listelerdeki rakamlar dönemsel olarak farklılık gösterebiliyor.

Hakan Koç da listede

Almanya’nın en zenginleri sıralamasında yer alan bir diğer Türk isim ise girişimci Hakan Koç oldu.

Berlin merkezli ikinci el otomobil satış platformu Auto1’in kurucularından olan Koç, Alman iş ortağı Christian Bertermann ile birlikte listenin 200’üncü sırasında gösterildi.

Koç ve Bertermann’ın toplam serveti 1,2 milyar euro olarak hesaplandı.

Auto1’in büyümesiyle birlikte Almanya’nın teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde tanınan isimlerden biri haline gelen Koç, böylece ülkenin en zengin 500 kişi, aile ve şirketi arasında kendisine yer buldu.

Listenin zirvesinde Boehringer ailesi var

2026 yılı Almanya zenginler listesinin zirvesinde ise ilaç sektöründeki Boehringer Ingelheim şirketinin sahibi Boehringer ailesi bulunuyor.

Ailenin toplam serveti 66,7 milyar euro olarak hesaplandı. Bu rakam, listenin üst sıraları ile Türeci-Şahin ve Koç gibi isimlerin servetleri arasındaki büyük farkı da ortaya koydu.

Almanya’daki en zenginler listesinde farklı sektörlerden aileler, girişimciler ve şirket sahipleri yer alırken; ilaç, teknoloji, otomotiv ve finans gibi alanlar servet sahiplerinin öne çıktığı başlıca sektörler arasında bulunuyor.

Türk girişimcilerin Almanya’daki yükselişi

Özlem Türeci, Uğur Şahin ve Hakan Koç’un aynı listede yer alması, Almanya’daki Türk kökenli girişimcilerin farklı sektörlerde ulaştığı ekonomik büyüklüğü de ortaya koydu.

Türeci ve Şahin biyoteknoloji ve ilaç sektöründeki çalışmalarıyla, Hakan Koç ise otomotiv ve dijital girişimcilik alanındaki faaliyetleriyle öne çıkıyor.

Üç ismin farklı sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen Almanya’nın en zengin 500 kişi, aile ve şirketi arasında yer alması dikkat çekti.