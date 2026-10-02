Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine geldi! Hülya Terzioğlu’ndan olay yaratan mesaj

AK Parti’de görev değişikliği sonrası yeni bir tartışma gündeme geldi. Hakkındaki fon iddialarının ardından görevlerinden ayrılan Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu getirildi. Terzioğlu’nun göreve atanmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda kullandığı bir ifade ise dikkat çekti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1 Ekim’de yaptığı açıklamayla Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nun getirildiğini duyurdu. Terzioğlu, yeni görevlendirmesinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Terzioğlu’ndan ilk mesaj

Hülya Terzioğlu, yaptığı paylaşımda kendisine verilen görevin sorumluluğuna vurgu yaptı.

Terzioğlu mesajında, “AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için şahsımı görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah’ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum” ifadelerini kullandı.

Terzioğlu’nun özellikle “Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede” sözleri sosyal medyada dikkat çekti. Bazı yorumlarda bu ifadenin, görevi kendisinden önce yürüten Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik dolaylı bir gönderme olabileceği öne sürüldü. Ancak Terzioğlu’nun paylaşımında Sayan Kaya’nın adı geçmedi ve söz konusu ifadenin doğrudan Kaya’ya yönelik olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

“Mesuliyeti izzetine denk” ne anlama geliyor?

Terzioğlu’nun kullandığı ifade, üstlenilen görevin taşıdığı sorumluluğun makamın itibarı ve saygınlığıyla örtüşmesi gerektiği şeklinde yorumlanıyor.

“Mesuliyet” sorumluluk, “izzet” ise onur, itibar ve saygınlık anlamlarında kullanılıyor. Dolayısıyla Terzioğlu’nun sözleri, yeni görevinde makamın gerektirdiği sorumluluğu ve kamu hizmeti anlayışını öne çıkardığı bir mesaj olarak da değerlendirilebilir.

Söz konusu ifade, özellikle son dönemde AK Parti içerisinde yaşanan görev değişikliğiyle aynı zamana denk gelmesi nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekti.

Sayan Kaya’nın istifasının ardından geldi

Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında gündeme gelen finansal işlemlere ilişkin iddiaların ardından AK Parti’deki görevlerinden ayrılmıştı. Kaya, görevinden ayrılma kararını iddiaların açıklığa kavuşturulmasına imkan sağlamak amacıyla aldığını belirtmişti. Reuters ve AP de Kaya’nın istifasını, hakkında gündeme gelen hisse işlemlerine ilişkin iddiaların ardından gerçekleşen bir gelişme olarak aktardı.

Kaya’nın ayrılmasının ardından boşalan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise Hülya Terzioğlu atandı. Atama, AK Parti yönetimi tarafından 1 Ekim’de duyuruldu.

Terzioğlu’nun yeni görevi

Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, akademik kariyerinin yanı sıra AK Parti teşkilatlarında da görev aldı. 2012 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları yönetiminde yer alan Terzioğlu, 2013 yılında Kadın ve Demokrasi Derneği’nin Sakarya temsilciliğini yürüttü. Akademik kariyerinde ise Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalında görev yaptı ve 2023 yılında profesör unvanını aldı.

Terzioğlu’nun yeni görevine ilişkin ilk mesajında doğrudan önceki yönetime veya Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik herhangi bir isim vermemesi dikkat çekerken, “mesuliyet” ve “izzet” vurgusu sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Böylece AK Parti’deki görev değişikliğinin ardından gözler, Terzioğlu’nun önümüzdeki dönemde Sosyal Politikalar alanında atacağı adımlara çevrildi.