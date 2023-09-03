Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı! İşte il il 3 Eylül hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Edirne haric), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Konya’nın kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Edirne haric bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MUĞLA 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 34°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağıların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri Erzurum’un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
VAN 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 36°C
Az bulutlu ve açık