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Ozan Tufan Watford’a Gidiyor !

Ozan Tufan Watford’a Gidiyor !
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19 Ağustos 2021 - 11:31
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Fenerbahçe’de forma giyen Milli futbolcu Ozan Tufan, Premier Lig ekiplerinden Watford ile anlaşma sağladı.

Sarı-Lacivertliler’de bu sezon takımda fazla şans bulamayan Ozan Tufan’a İngiltere’den transfer teklifi geldi. Premier Lig ekiplerinden Watford’un teklif yaptığı Ozan, transfer görüşmesi yapmak için Vitor Pereira’dan izin istedi ve antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe ile Watford, oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Premier Lig ekibi Fenerbahçe’ye 1 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Zorunlu satın alma opsiyonu olarak da iki takım 7.5 milyon Euro bedelde anlaşmaya vardı.

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