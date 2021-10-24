Otomobil Fiyatlarına Kur Zammı !

Sıfır otomobilde salgın ve döviz kurlarında yaşanan yükselişin etkisi kendisini gösteriyor.
Güncellenen listelerde 150 bin TL altında satılan model kalmadı. Otomobil sahibi olmak isteyenler için 300 bin TL’ye kadar olan modeller ise şöyle
VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: Liste fiyatı 218.200 TL
VOLKSWAGEN Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression: Fiyat 236,400 TL
SEAT Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style: Liste fiyatı: 195.000
SEAT YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style: Fiyatı 255.000 TL
SEAT ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: Fiyatı 255.000 TL
SKODA Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: Liste Fiyatı 248.400 TL
CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel: Fiyatı: 192.000 TL
CİTROEN C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik: Fiyatı 256.000 TL
CİTROEN C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel: Fiyatı 225.500 TL
YENİ CİTROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP – 6 İleri Manuel: Fiyatı: 256.000 TL
DACİA Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg: Fiyatı 164.900 TL
DACİA SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg: Fiyatı 191.400 TL
DACİA Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4×2 E6DFull: Liste fiyatı 203.000 TL
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2: 209.000 TL
FİAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli: Fiyatı: 171.900 TL
FİAT EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: Fiyatı: 184.900 TL
FİAT Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel: Fiyatı: 229.900 TL
FİAT Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street – Manuel – Benzinli: Fiyatı: 192.900 TL
FİAT PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli: Fiyatı: 179.900 TL
FİAT 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli: Fiyatı: 209.900 TL
FİAT 500L Cross – 1.4 Fire 95 HP MT – Manuel – Benzinli: Fiyatı: 250.900 TL
FİAT 500X Urban 1.0 120HP Fire MT: Fiyatı: 321.900 TL
FORD Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin: Fiyatı 245.900 TL
FORD EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin: Fiyatı 257.800 TL
HONDA Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance: Fiyatı: 225.600 TL
HYUNDAİ Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): Liste fiyatı 168.150 TL
HYUNDAİ Yeni i20 – 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): Liste fiyatı 183.900 TL
HYUNDAİ Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli): Fiyatı 253.500 TL
BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli): Fiyatı 203.900 TL
HYUNDAİ Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): Liste fiyatı 261.400 TL
KİA PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin – Otomatik: Fiyatı: 184.900 TL
KİA RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: Fiyatı: 178.900 TL
KİA STONIC 1.25L 84 PS Manuel – Benzin – Cool: Fiyatı: 203.900 TL
KİA Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS: Fiyatı 265.500 TL
MİTSUBİSHİ Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: Fiyatı 203.500 TL
NİSSAN Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: Fiyatı 219.900 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna: Fiyatı 260.300 TL
OPEL Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP: Fiyatı 189.900 TL
OPEL ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP: Fiyatı 256.900 TL
OPEL YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition – ESSENTIAL: Fiyatı 239.900 TL
PEUGEOT Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5: Liste fiyatı 205.000 TL
PEUGEOT Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT: Fiyatı 266.000 TL
RENAULT Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg: Liste fiyatı 169.900 TL
RENAULT Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg: Liste fiyatı 181.900 TL
RENAULT Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg: Liste fiyatı 260.000 TL
RENAULT Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg: Fiyatı 232.000 TL
SUZUKİ SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz – Benzinli – 83 PS: Liste fiyatı 206.900 TL
TOYOTA Yeni Corolla 1.5 Vision: Liste fiyatı 220.200 TL
TOYOTA Yaris 1.0 Vision: Liste Fiyatı 200.000 TL