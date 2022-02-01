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Orhan Gencebay’ın Hülya Avşar’ın kalçasına vurduğu anlar şok etti! ‘Edep’ çıkışı sonrası gündem oldu

Orhan Gencebay’ın Hülya Avşar’ın kalçasına vurduğu anlar şok etti! ‘Edep’ çıkışı sonrası gündem oldu
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16 Şubat 2022 - 15:09

Orhan Gencebay’ın Hülya Avşar’ın kalçasına vurduğu anlar şok etti! ‘Edep’ çıkışı sonrası gündem oldu

Ünlü isimlerin konserlerinde giydikleri dekolteli kıyafetleri eleştiren Orhan Gencebay, “Edepli olmak lazım” ifadelerini kullandı. Bu sözleri bazı kesimler tarafından sert bir dille eleştirilen Gencebay’ın Hülya Avşar’ın kalçasına tokat attığı video sosyal medyada gündem oldu.

Orhan Gencebay’ın Hülya Avşar’ın kalçasına vurduğu anlar şok etti! ‘Edep’ çıkışı sonrası gündem oldu

Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Etiler’deki bir mekanda yemek yerken muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gencebay, son dönemin en çok tartışılan konusu haline gelen kadın şarkıcıların iddialı sahne kıyafetleri hakkında konuştu.

“EDEPLİ OLMAK LAZIM”

Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, muhabirlere “Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Edepli olmak lazım” ifadelerini kullandı.

7 YIL ÖNCEKİ VİDEO GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada bir kesimin tepkisini çeken açıklama sonrasında Gencebay’ın 2015 yılında kaydedilen bir görüntüsü yeniden gündeme geldi.

Hülya Avşar’ın sahne aldığı mekana giden Gencebay’ın, “Avşar Kızı” ile samimi bir şekilde görüntülendiği video, kullanıcılar tarafından yeniden paylaşıldı. Videonun devamında Orhan Gencebay’ın Hülya Avşar’ın kalçasına tokat attığı ve hep birlikte güldükleri görülüyor. O anlara dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Twitter’da Gencebay’a “Edepli olmak lazım” açıklamasını hatırlattı.

 

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