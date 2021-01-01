Son olarak ‘Yasak Elma’ dizisiyle ekranlara gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki gün Bodrum’da kaldığı otelin plajında görüntülendi. Sam, korumayı başardığı düzgün fiziğiyle görenlerin takdirini topladı.

Şarkıcı-oyuncu Şevval Sam haziran başından beri her fırsatta soluğu Ege’de alıyor.

Yenilettiği ve özenle kaportasına resimler çizdiği karavanıyla yollara düşüp macera yaşayan Şevval Sam önceki gün Bodrum Yalıkavak’taydı.

Konser vermek için geldiği Yalıkavak’ta özel bir plajda görüntülendi.

Şezlongunun uç kısmına uzanarak güneşlenen sanatçı, bir yandan cep telefonuyla ilgilendi, bir yandan da arkadaşlarıyla sohbet etti.

Şezlongunda bacak esnetme hareketleri de yapan ünlü sanatçı, akşam saatlerine yakın kendisini seni sulara bıraktı.

Bir süre yüzdükten sonra sudan dans ederek çıkan Sam, arkadaşlarıyla şakalaştı.