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NATO’dan son dakika Rusya uyarısı: Ukrayna’ya yönelik işgal her an başlayabilir

NATO’dan son dakika Rusya uyarısı: Ukrayna’ya yönelik işgal her an başlayabilir
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16 Şubat 2022 - 14:59

NATO’dan son dakika Rusya uyarısı: Ukrayna’ya yönelik işgal her an başlayabilir

Dünya, Rusya’nın olası bir Ukrayna işgaline kilitlenirken, NATO’nun son dakika açıklaması büyük ses getirdi. Rusya’dan herhangi bir geri adım görmediklerini belirten Genel Sekreter Jens Stoltenberg, “Rusya’da hala tam kapasiteli bir işgal başlatma kapasitesi var hiçbir uyarı yapmadan her an bu işgali başlatabilir” ifadesini kullandı.

NATO'dan son dakika Rusya uyarısı: Ukrayna'ya yönelik işgal her an başlayabilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya- Ukrayna krizi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg Rusya’nın tatbikat sonrası bazı birliklerini sınır bölgelerinden çekmesi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı;

“Şu ana kadar Rusya’dan hiçbir geri adım görmedik. Tabii ki yakından gözlemliyoruz ve eğer gerçekten güçlerini çekmeye başlarlarsa bunu memnuniyetle karşılarız”

“RUSYA HİÇBİR UYARI YAPMADAN İŞGALİ BAŞLATABİLİR”
“Sırf askerler hareket ediyor diye burada bir çekilme olduğunu söyleyemeyiz” diyen Stoltenberg, ” Rusya’da hala tam kapasiteli bir işgal başlatma kapasitesi var, hiçbir uyarı yapmadan bu işgali başlatabilir” dedi.

                                            NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

“ÇÖZÜM BULMAK İÇİN HAZIRIZ AMA EN KÖTÜ OLAN İÇİN DE HAZIRIZ”
Moskova’dan gelen mesajların ümit verici olduğunun altını çizen Stoltenberg şu ifadeleri kullandı;

“Bir mesaj görüyoruz Moskova’dan diplomasiye bir şans vereceklerini söylüyorlar çözüm bulmak için hazırız ama en kötü olan için de hazırız.”

“ASKERLERİ ÇEKMELERİNİ BEKLİYORUZ”
“Onlara sözlerinin arkasında durmaları çağrısında bulunuyoruz” diyen Stoltenberg, “Askerlerini çekmelerini bekliyoruz. Gerilimi en iyi böyle düşürebilirler” dedi.

DİKKAT ÇEKEN TAKTİĞİ AÇIKLADI
Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti; “Son aylarda gördüğünüz şey pek çok asker bölgeye gidiyor, daha sonra askerleri çekiyorlar. Ancak teçhizat orada kalıyor. Bu sayede tekrar oraya dönebiliyorlar. Sadece güçlerin çekilmesi rotasyon haline olmaları değil.”

KREMLİN’DEN YANIT GELDİ
Kremlin’den bu açıklamaya jet hızında bir cevap geldi. Açıklamada Rus askerlerinin çekilmesine şüphe ile yaklaşan NATO’nun durumu değerlendirmekte sorun yaşadığı belirtildi.

Öte yandan Rusya bölgeye yaptığı askeri sevkiyatın bir işgal hazırlığı olduğunu kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014’te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım’ı ilhak etmişti. Putin’in o zamandan beri doğu Ukrayna’daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

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