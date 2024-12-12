MUHALİFLERDEN HAFIZ ESAD’IN ANIT MEZARINA TEPKİ: LAZKİYE’DEKİ MEZAR ATEŞE VERİLDİ

Suriye’de 53 yıllık Esad rejiminin sona ermesiyle, muhalif güçler dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi. Eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad’ın Lazkiye’nin Kardaha bölgesindeki anıt mezarı, muhalifler tarafından ateşe verildi. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve rejime karşı tepkilerin sembolik bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Hafız Esad Kimdir?

Hafız Esad, 1971 yılında Suriye Devlet Başkanı olarak göreve gelmiş ve ülkeyi 2000 yılındaki ölümüne kadar yönetmiştir. Esad, ölümünün ardından memleketi Lazkiye’deki Kardaha bölgesinde inşa edilen anıt mezarda defnedilmişti. Yerine oğlu Beşar Esad geçmiş ve yönetim görevini devralmıştı.

Muhaliflerin Tepkisi Ne Anlama Geliyor?

Muhaliflerin Hafız Esad’ın anıt mezarını ateşe vermesi, Suriye’de yaşanan köklü değişimin ve rejime karşı duyulan derin öfkenin bir yansıması olarak yorumlanıyor. Bu eylem, yalnızca sembolik bir protesto değil, aynı zamanda Beşar Esad yönetimine karşı devam eden tepkilerin de bir göstergesi. Ateşe verilen mezarın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı buldu ve birçok farklı yorumla tartışılmaya devam ediyor.

Baas Rejiminin Sonu

Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıllık iktidarı, ülke tarihinde derin izler bıraktı. Hafız Esad döneminde başlayan otoriter yönetim tarzı, Beşar Esad’ın liderliğiyle devam etmiş ve ülkede birçok çatışmaya neden olmuştu. Muhaliflerin bu eylemi, uzun süredir süren rejim karşıtı hareketlerin sembolik bir zaferi olarak görülüyor.

Suriye’deki bu olay, ülkenin yakın tarihine yönelik önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com