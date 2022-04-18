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Ünlü oyuncu da itiraf

Ünlü oyuncu da itiraf
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18 Nisan 2022 - 14:25

Oyuncu Gonca Vuslateri Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen programına konuk oldu.Gonca Vuslateri açıklamasında ayak fetişi olduğunu söyledi ve “Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım” itirafında bulundu.

Gonca Vuslateri: Çok Seks Düşkünü Bir Kadın Değilim

Oyuncu Gonca Vuslateri Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen programındaki samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Gonca Vuslateri ayak fetişi olduğunu itiraf etti. Ayakları çok etkileyici bulduğunu söyleyen oyuncu “Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım” itirafında bulundu.

Gonca Vuslateri “Cinsel yönelimini sorguladığın hiç oldu mu?” sorusuna da “Evet” yanıtını verdi ve ekledi: “Eşcinsel konusunu öğrendiğimde kendimi ilk sorduğum şey, ben öyle miyim? Kendime sordum. Ben erkekleri çok seviyorum onlardan etkileniyorum ama ileride bir gün kalbimi bir kadın fethetse bunun hesabını kimseye vermem.”

 “SEKS DÜŞKÜNÜ DEĞİLİM”

Oyuncu kendisini en çok tahrik eden şeyin ise fısıltı olduğunu söyledi.

Gonca Vuslateri her soruya açık açık yanıt verdi. “Her seksin orgazm ile biter mi?” sorusunda ise durdu ve “Çok seks düşkünü bir kadın değilim. Esprisini çok severim ama çok sevdalı değilim. İyi bir sevişme insanı değilim” yanıtını verdi.

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