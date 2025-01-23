ORHAN GENCEBAY’DAN TEPKİ ÇEKEN YORUM: “İHMALLER OLABİLİR, KESİNLİKLE KÖTÜ NİYETLİ DEĞİLDİR”

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Bolu Kartalkaya’da bir otelde bulunan ve 79 kişinin hayatını kaybeden faciasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tepki toplandı. Gencebay’ın, ihmalleri kabul etmeyen ancak kötü niyetli olmadığı savunan açıklamalar, birçok kişi tarafından eleştirildi.

“BU KONUDA KONUŞMAK BİZE DÜŞMEZ”

Magazin Burada’nın paylaştığı bir videoda Gencebay, yangınla ilgili toplu başvurularda, “Yüreğimiz yanıyor, son derece üzüldük. Allah gani gani rahmet eylesin” diyerek başladı. Ancak, sonrasında yaşanan süreç sorumluların istifa etmesiyle ilgili bir değerlendirmede bulundu, “Bu konuda görüşmek bize düşmez, yönetilenler daha iyi bilir. İhmaller ama kesinlikle kötü niyetli değildir”, sosyal medyada tepki gösterdi.

TARTİŞMA YARATAN SÖZLER

Muhabirin, büyümenin devamı tatilcilerin kayak yapmasına devam etmesi olayıyla ilgili meseleye Gencebay, konuyu bir anda Gazze’ye vererek, “Gazze’de neler oluyor, Filistin’de neler oluyor, dünyada pek çok şey yaşamamız gerekiyor,” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Gencebay’ın açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Gencebay’ı eleştirerek, “Kula kulluk edene yazıklar olsun” sözleriyle tepkilerini dile getirdi. Özellikle “İhmaller olabilir ama kötü niyetli değildir” açıklaması, kamuoyunda büyük bir hayalin yaratılmasına neden oldu.

FELAKETİN ARDINDAN GELEN TEPKİLER

Yangında hayatını kaybeden 79 kişi için sanat dünyasında birçok ünlü isim taziye mesajları paylaşırken, Orhan Gencebay’ın yorumları “sorumsuzluk ve ihmallerin savunulması” olarak değerlendirildi.