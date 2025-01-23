ÖLÜM OTELİNDE 76 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ! ÜNLÜLERDEN TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangında 76 kişinin hayatını kaybederken, sanat dünyasının birçok ünlü ismi sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajları paylaştı. Yangında ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara acil şifalar ölene kadar öne çıktı.

SANATÇILARIN MESAJLARI

İbrahim Tatlıses: “Yangında ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

Tarkan: “Kartalkaya’da meydana gelen yangında can kayıplarının aile ve yakınlarına sağlık, yaralılara acil şifalar dilerim. Umarım daha fazla kayıp olmaz.”

Ajda Pekkan: “Bolu Kartalkaya’da ortaya çıkan yanıklarda yaralananlara acil şifalar, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.”

İHMALLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Cem Yılmaz: “Bir otel, yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamıyor. Bu kabul edilemez bir durum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.”

Burak Özçivit: “Korkunç bir olay. Bu kadar büyük bir ihmal kabul edilemez. İnşallah böyle acılar bir daha yaşanmaz.”

Özcan Deniz: “Koskocaşehirler yandı ama bu kadar insanın hayatını kaybetmedi. Yangın merdiveni olmaması kabul edilemez.”

SANATÇILARDAN DUYGU DOLU PAYDAŞIMLAR

Barış Arduç: “Akıl almaz bir felaket. Bu üzüntüyü dile getirmek bile zor. Başımız sağ olsun.”

Tuba Büyüküstün: “Yangında ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sorumlular en kısa zamanda hesap versin.”

Kıvanç Tatlıtuğ: “Alınacak bu tür felaketler bir daha yaşanmasın. Çok üzgünüm.”

ÖFKELİ TEPKİLER

Şevval Sam: “Bu facia inanılır gibi değil. Sorunsuzlukların ortaya çıkabileceği öfke tarifesiz. Neden değişmiyor hiçbir şey?”

Ezgi Mola: “Lüks bir ihmaller sonucu insanların hayatlarını kaybetti. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.”

Enis Arıkan: “Bu nasıl bir ihmalkarlık! Aklım artık kimsede yok.”

Sanat dünyasından Hülya Avşar, Kenan Doğulu, Emel Sayın, Hadise, Ziynet Sali, Fahriye Evcen, Demet Evgar ve daha birçok ünlü ismin de taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.