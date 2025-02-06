BERKAY VE ÖZLEM ADA ŞAHİN’DEN MUTLU EVLİLİĞİN SIRLARI

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, evliliklerindeki mutluluğun sırlarını paylaştı. 2016 yılında dünyaevine giren ve iki kız çocuk sahibi olan çift, ilişkilerindeki dengeyi ve mutlu birlikteliklerini korumanın formüllerini anlattı.

ÖZLEM ADA ŞAHİN: “BERKAY SAYESİNDE DAHA SAKİN VE MANTIKLI OLDUM”

Şamdan Plus’a verdikleri röportajda Özlem Ada Şahin, eşiyle birlikte hayatının nasıl değiştiğini şu sözlerle anlattı:

“Berkay sayesinde daha sakin, mantıklı ve ileri görüşlü oldum. Onu ilk gördüğümde ‘İşte bu evleneceğim adam’ demiştim. Berkay çok sürprizci bir eş ve bu ilişkimizi hep dinamik tutuyor.”

İletişimin ilişkilerinde en önemli nokta olduğunu vurgulayan Özlem Ada Şahin,

“Birbirimizi kıracak ya da yıpratacak davranışlardan kaçınırız. Sorunlarımızı asla ertesi güne bırakmayız. Berkay beni çok güldüren bir adam, evin içinde sürekli neşeliyiz.” dedi.

BERKAY ŞAHİN: “ÖZLEM’DEN ÖNCE HİPERAKTİFTİM, ŞİMDİ DAHA HUZURLUYUM”

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ise evliliğinin kendisini nasıl değiştirdiğini şu sözlerle ifade etti:

“Özlem’den önce daha hiperaktif biriydim. Onunla birlikte daha sakin, dingin ve huzurlu bir yaşam sürmeye başladım.”

Evlilikte güven ve sadakatin en önemli unsurlar olduğunu belirten Berkay,

“Güven ve sadakat ikiz kardeş gibi, ilişkide bu iki kavram olmazsa olmaz.” diyerek mutlu evliliğin temel taşlarına dikkat çekti.

“MUHTEŞEM YEMEK YAPARIM”

Berkay, mutfakta oldukça iddialı olduğunu söyleyerek,

“Mutfakta çok iyiyim. Muhteşem yemek yaparım ve bu konuda kendime çok güveniyorum.” ifadelerini kullandı.

İş hayatında risk almayı sevdiğini belirten ünlü şarkıcı,

“İş hayatımda hep risk alarak ilerledim. Yatırımlarımı da genellikle bu mantıkla yapıyorum.” dedi.

MUTLU EVLİLİĞİN FORMÜLÜ: EĞLENCE VE ANLAYIŞ

Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, ilişkilerini sevgi, anlayış ve eğlenceyle beslediklerini vurguladı. Özellikle evliliklerinde iletişimin çok önemli olduğunu belirten çift, birbirlerine olan sevgilerini küçük jestlerle her zaman göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Ünlü çiftin bu açıklamaları, mutlu bir evliliğin sadece sevgiye değil, anlayışa, güvene ve birlikte geçirilen kaliteli zamana da dayandığını bir kez daha gösterdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com