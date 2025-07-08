Sinan Akçıl ve Ece Erken Ayrılığına Dair İlk Açıklama Geldi

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, kısa süreli bir ilişki yaşadığı Ece Erken hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Aşkın sona erdiğini duyuran Akçıl’ın sert ifadeleri, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Sinan Akçıl, ilişkilerinin yalnızca üç gün sürdüğü yönündeki iddialara sert bir çıkış yaptı. “İlişkimiz 2 aydır devam ediyordu” açıklamasında bulunan Akçıl, kısa bir süre sonra bu paylaşımı sildi. Ardından yaptığı “İlişkiyi bitirdim. Ben kötü bir adam değilim ama bir daha iyi biri olmaya çalışmayacağım” açıklaması ise dikkat çekti.

Ayrılık sonrası Ece Erken’den de imalı bir paylaşım geldi. Erken, “Tadımı kaçıran kimseyi hayatımda istemiyorum” diyerek Akçıl’a üstü kapalı bir mesaj gönderdi.

İkilinin havaalanında el ele görüntülenmesinin ardından Ece Erken’in, Sinan Akçıl’ı sosyal medya hesabından takipten çıkması ve kısa süreli ilişki iddiaları sosyal medyada çok konuşuldu. Akçıl’ın “ilişki üç gün değil, iki aydı” açıklaması, magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalar, hem hayranlar hem de magazin basını tarafından yakından takip ediliyor. Bu çalkantılı ilişki ve sonrasında yaşananlar, ünlü isimlerin özel hayatlarına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.