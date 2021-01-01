Zeynep Alkan’ın TikTok performansı olay oldu
Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, eşinin tiyatro oyununda öpüşme sahnesini izlediği ve tepki göstermediği için gündem olmuştu. Şimdi de Alkan’ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Zeynep Alkan, TikTok performansı ile gündemde.
Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile meslektaşı Canan Hoşgör’ün 23 yaşındaki kızları Zeynep Alkan, birbirinden farklı paylaşımları ile sosyal medyanın gündeminde.
TikTok platformunu da kullanan Zeynep Alkan, yüklediği bir video ile gündem oldu.
Alkan’ın yaptığı kısa dans çok konuşuldu. Alkan’ın TikTok videosu kısa sürede on binlerce izlenmeye ulaştı.
İşte Zeynep Alkan’ın TikTok videosu: