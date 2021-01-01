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Zeynep Alkan’ın TikTok performansı olay oldu

Zeynep Alkan’ın TikTok performansı olay oldu
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26 Kasım 2021 - 15:03

Zeynep Alkan’ın TikTok performansı olay oldu

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, eşinin tiyatro oyununda öpüşme sahnesini izlediği ve tepki göstermediği için gündem olmuştu. Şimdi de Alkan’ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Zeynep Alkan, TikTok performansı ile gündemde.

Zeynep Alkan'ın TikTok performansı olay oldu - Sayfa 1

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile meslektaşı Canan Hoşgör’ün 23 yaşındaki kızları Zeynep Alkan, birbirinden farklı paylaşımları ile sosyal medyanın gündeminde.

Zeynep Alkan'ın TikTok performansı olay oldu - Sayfa 2

TikTok platformunu da kullanan Zeynep Alkan, yüklediği bir video ile gündem oldu.

Zeynep Alkan'ın TikTok performansı olay oldu - Sayfa 3

Alkan’ın yaptığı kısa dans çok konuşuldu. Alkan’ın TikTok videosu kısa sürede on binlerce izlenmeye ulaştı.

Zeynep Alkan'ın TikTok performansı olay oldu - Sayfa 4

İşte Zeynep Alkan’ın TikTok videosu:

Zeynep Alkan'ın TikTok performansı olay oldu - Sayfa 6

Zeynep Alkan'ın TikTok performansı olay oldu - Sayfa 8

Zeynep Alkan'ın TikTok performansı olay oldu - Sayfa 9

Zeynep Alkan'ın TikTok performansı olay oldu - Sayfa 14

 

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