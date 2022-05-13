Nursel Köse’den ‘gizli evlilik’ itirafı! ‘Utandım’ diyerek ilk kez anlattı…

Genellikle sert kadın rolleri oynayan Köse, “Sert kadınlar daha çok izleyiciyi çekiyor. Ben ne kadar kötü olursam o kahramanı daha çok yükselttiğimi biliyorum. Bu karakterleri oynamak daha zor. Sert de bir görünüşüm var. Dilberay filminde şaşırdılar biraz farklı bir karakter olarak çıktım.” dedi. Köse ayrıca, polisiye roman bir kitabının çıkacağını ve 2 ay içerisinde raflarda olacağını söyledi.