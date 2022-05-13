Nursel Köse’den ‘gizli evlilik’ itirafı! ‘Utandım’ diyerek ilk kez anlattı…

Fatih Altaylı’nın konuğu olan Üç Kuruş dizisinin yıldızı Nursel Köse kimsenin bilmediği Alman eşiyle tanışma hikayesini anlattı.
Son olarak ‘Üç Kuruş’ dizisinde rol alan Köse, Bloomberg HT’de çarşamba akşamları ekrana gelen ‘Fatih Altaylı ile Bire Bir’ programına katıldı.
Liseyi bitirdikten sonra Almanya’da öğretmenlik yapan ablası sayesinde oraya gittiğini dile getiren Malatyalı oyuncu, “İlkokul üçüncü sınıfa kadar ablam öğretmenimdi.” dedi.
“Sahne heyecanım 23 Nisan etkinliklerinde müsamerelerle başladı” diyen Köse “Almanya’da mimarlık bölümünü kazandım, yüksek mimar mühendisi oldum. Üniversite döneminde tiyatrolarda oynadım. Köln’de Türk tiyatrosu kurduk” diye konuştu.
Müzisyen eşi Ulrich Mertin ile Almanya’da tanışan ve 2018’de nikâh masasına oturan 61 yaşındaki oyuncu, “Eşim beni sahnede görmüş. Berlin’de stand-up yapıyordum, doğaçlama sahneler vardı. Türk ile Alman erkeğini kıyaslıyorduk.” dedi.
Köse “Ben de eşimi ayağa kaldırdım. Ona söz hakkı vermeden espriler yaptım. Program bitince yanıma geldi. ‘Sen hiç bana cevap hakkı vermedin’ dedi. ‘Evet, çünkü o sahne bana ait’ yanıtını verdim.” ifadelerine yer verdi.
Köse “Beni konserine davet etti ama çok yoğundum gidemedim. Defalarca davet etti, sonunda utandım ve dördüncü davetinde, ‘Evde bana özel konser versen olur mu?’ dedim.” diye konuştu.
Köse “O da karşılığında güzel Türk yemekleri istedi. Viyola ile konser verdi, ilişkimiz de böyle başladı.” ifadelerine yer verdi.
Fatih Akın’ın filmlerinde de rol alan ve ‘Yaşamın Kıyısında’ da boy gösteren Köse, “Oyuncularla oturup uzun uzun konuşur. Oyuncuya doğaçlama hakkı verir. Fatih çok varyasyon bekler. ” dedi.
Köse “Filmin bu derece başarılı olacağını düşünmüyordum ama Fatih söylemişti. ‘Muhteşem oluyor Nursel bütün dünya seni duyacak’ dedi. Cannes Film Festivali’ne gittik. 12 dakika ayakta alkışladılar.” diye konuştu.
Köse “Filmimiz ödül aldı. Sonra Türkiye’de benden bahsedildi. Aslında ‘Yaşamın Kıyısı’ beni Türkiye’ye getirdi. Türkiye’ye gelişim hiç hesapta yoktu. Buraya adapte olabileceğimi düşünmüyordum.” ifadelerini kullandı.
Genellikle sert kadın rolleri oynayan Köse, “Sert kadınlar daha çok izleyiciyi çekiyor. Ben ne kadar kötü olursam o kahramanı daha çok yükselttiğimi biliyorum. Bu karakterleri oynamak daha zor. Sert de bir görünüşüm var. Dilberay filminde şaşırdılar biraz farklı bir karakter olarak çıktım.” dedi. Köse ayrıca, polisiye roman bir kitabının çıkacağını ve 2 ay içerisinde raflarda olacağını söyledi.
Nursel Köse, 2019’da konuk olduğu 2. Sayfa programında, Ulrich Mertin ile gizlice evlendiğini itiraf etmişti. Köse 14 yıllık ilişkimin 13’üncü yılının sonunda evlendik. Bu zamana kadar sizlerden sakladım.” demişti.
Köse “Orada çok formalitesiz evleniyorsun, belgelerini gönderiyorsun 15 günde halloluyor. Çok özel bir andı benim için, özelimizi korduk bu yüzden. Evlilik telif etti, ben de ona ettim.” diye konuşmuştu.
Köse “Karşılıklı ‘Evet’ dedik, gelinlik de giydim. Sadece ailemize ve yakın arkadaşlarımıza fotoğraf gönderdik. Evlendirme dairesinden çıkınca hayranlarımıza denk geldik, ‘Fotoğraf çektirelim’ dediler. ‘Bizim için çok özel bir gün’ deyip, çektirmedik.” demişti.