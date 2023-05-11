MİT’ten DEAŞ operasyonu

MİT’in çalışmaları neticesinde Suriye’de yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi. Yakalanan teröristlerden Şahap Variş’in DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi olduğu, Terör Arananlar Listesi kırmızı kategoride yer aldığı tespit edildi. Variş’in Türkiye’de DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve güvenlik güçlerince engellenmesi sağlanan çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu da öğrenildi.

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