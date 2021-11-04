İYİ Parti’den AKP ve TRT’ye Osman Öcalan İçin Başsağlığı Mesajı
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın ölümü sonrası İYİ Parti’den AKP ve TRT’ye “başsağlığı” mesajı geldi.
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, Irak’a bağlı Erbil kentinde tedavi gördüğü hastanede öldü.
Uzun bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü belirtilen Osman Öcalan’ın ölümü sonrası sıkça gündeme getirilen konuların başında 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi TRT ekranlarına çıkarılıp “değerlendirmeler” yapması geldi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Öcalan’ın ölümü sonrası AKP’ye ve TRT’ye “baş sağlığı” mesajı yayımladı.
Usta, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Terörist Osman Öcalan ölmüş. TRT ve Ak Parti camiasına başsağlığı dilerim. Ateşi bol olsun!” ifadelerini kullandı.