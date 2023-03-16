Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var

Togg’un fiyatının açıklanmasının ardından otomobil severler Türkiye’de satılan en uygun elektrikli araçları incelemeye başladı.
İşte Türkiye’de en uygun fiyatlı elektrikli araçlar…
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Leapmotor T03: 749 bin TL
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Opel Corsa-e: 879 bin 900 TL
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Renault Zoe: 899 bin 900 TL
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DFSK Seres 3: 910 bin TL
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Citroen e-C4: 934 bin 600 TL
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Hyundai Kona elektrik: 937 bin 166 TL
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Togg T10X: 953 bin TL
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Citroen e-C4 X: 958 bin 700 TL
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Mini Cooper SE: 913 bin 240 TL
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Opel Mokka-e: 966 bin 900 TL
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Peugeot e-2008: 1 milyon 2 bin 381 TL