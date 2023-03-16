Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var

Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var
2 views
16 Mart 2023 - 17:18

Togg’un fiyatının açıklanmasının ardından otomobil severler Türkiye’de satılan en uygun elektrikli araçları incelemeye başladı.

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var - Sayfa 1

İşte Türkiye’de en uygun fiyatlı elektrikli araçlar…

112

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var - Sayfa 2

Leapmotor T03: 749 bin TL

212

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var - Sayfa 3

Opel Corsa-e: 879 bin 900 TL

312

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var - Sayfa 4

Renault Zoe: 899 bin 900 TL

412

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var - Sayfa 5

DFSK Seres 3: 910 bin TL

512

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var - Sayfa 6

Citroen e-C4: 934 bin 600 TL

612

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var - Sayfa 7

Hyundai Kona elektrik: 937 bin 166 TL

712

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var - Sayfa 8

Togg T10X: 953 bin TL

812

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var - Sayfa 9

Citroen e-C4 X: 958 bin 700 TL

912

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var - Sayfa 10

Mini Cooper SE: 913 bin 240 TL

1012

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var - Sayfa 11

Opel Mokka-e: 966 bin 900 TL

1112

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var - Sayfa 12

Peugeot e-2008: 1 milyon 2 bin 381 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burcu Özberk’in kuşu evden kaçtıBurcu Özberk’in kuşu evden kaçtı
AFAD son dakika duyurdu: Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi!AFAD son dakika duyurdu: Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi!
İŞİYLE DEĞİL AŞKLARIYLA GÜNDEM OLUYORİŞİYLE DEĞİL AŞKLARIYLA GÜNDEM OLUYOR
Esad, Erdoğan’la görüşme şartını açıkladı! ‘Eğer sağlanmayacaksa ne anlamı var?’Esad, Erdoğan’la görüşme şartını açıkladı! ‘Eğer sağlanmayacaksa ne anlamı var?’
Şanlıurfa’dan gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya çıkardı!Şanlıurfa’dan gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya çıkardı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da da hissedildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahsun Kırmızıgül 15 gün sonra yeniden afet bölgesinde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Özberk’in kuşu evden kaçtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AFAD son dakika duyurdu: Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İŞİYLE DEĞİL AŞKLARIYLA GÜNDEM OLUYOR
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’de adaylık için sürpriz isimler! Candan Erçetin, Arzu Çerkezoğlu, Mısra Öz…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Esad, Erdoğan’la görüşme şartını açıkladı! ‘Eğer sağlanmayacaksa ne anlamı var?’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şanlıurfa’dan gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya çıkardı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray ile ilgili önemli karar! Bakan duyurdu…Mart 9, 2023-3:50 pm
Yükseköğretim Kurulu’ndan flaş YKS kararı! Muaf olacaklar…Mart 9, 2023-3:49 pm
Şirketlere deprem vergisi geldiMart 9, 2023-3:47 pm
Sözcü TV’den ayrılan Yılmaz Özdil gazeteden de istifa etti: “Buraya kadar..!”Mart 9, 2023-3:42 pm
Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD duyurdu…Mart 9, 2023-3:33 pm
Mansur Yavaş ve İmamoğlu’nu Adaylığa ÇağırdıMart 3, 2023-4:40 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !