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İnce, Erdoğan’a Seslendi ! #pamukellercebeerdoğan

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İnce, Erdoğan’a Seslendi ! #pamukellercebeerdoğan
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21 Eylül 2021 - 16:41
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gençlerin yaşadığı yurt sorununa dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Sosyal medya paylaşımında İnce, şu ifadeleri kullandı:

Kira fiyatları tavan yaptı. Yurt kapasitesi yetersiz. Öğrencilerin hali perişan. Gençlerin geleceğini saraylara gömen Erdoğan; ya o sarayların kapısını gençlere açarsın ya da gençlere geri ödemesiz kira desteği verirsin. Saraylarından vazgeçemeyeceğin için #PamukEllerCebeErdoğan!

 

 

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