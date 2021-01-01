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Sevişme Sahnemiz Zor Oldu

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Sevişme Sahnemiz Zor Oldu
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07 Eylül 2021 - 16:57
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Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrolünde olduğu İlk ve Son dizisindeki sevişme sahneleri çok konuşuldu. İddialı sahneler için Bademci “Kolay değildi” ifadelerini kullandı.
‘Arızasız bir ilişki devam edemez’
Yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ses getiren İlk ve Son dizisinden bahseden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: “Hakikatli bir aşk hikayesi. Sloganı ‘İlkleri unutulmaz, sonları kaçınılmazdı’, çok güzel. Bu çağda ilişkilerde hepimizin yaşadığı, birbirini zehirlediği, değiştirdiği, dönüştürdüğü şeyleri anlatıyor. Gerçek bir ilişki hikayesi. Aşk ana temaları ama ‘Her zaman aşk yetiyor mu?’, bunu soruyor. Arızasız bir ilişki devam edemez. Mutlaka ilişkilerde küçük bir zehir olmak zorunda. İlişki o zehirle sürekli mücadele etmeli ki yaşadığını da hissetsin. Bu yüzden o arızaya her zaman muhtacız.”

 

 

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