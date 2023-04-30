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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’

Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Nisan 2023 - 12:43

Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçimlere 14 gün kala son anket sonuçlarını değerlendirdi. “Bunu neredeyse tüm anketlerde görüyoruz” diye konuşan Kurtulmuş, 10-15 puanlık bir fark olduğunu belirtti.

Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 1

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TV 100’de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Seçimlere 14 gün kala değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, masalarındaki anketlerdeki son durumu açıkladı. 14 Mayıs akşamı AK Parti’nin açık ara birinci parti olacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçileceğini söyleyen Kurtulmuş “Bunu neredeyse tüm anketlerde görüyoruz” diye konuştu.

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 2

Numan Kurtulmuş’un açıklamaları şöyle:

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 3

ANKETLERDEKİ SON DURUM

“Bütün anketlerde neredeyse AK Parti birinci çıkıyor. 10-15 puanlık fark olduğu görülüyor.

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 4

Ama yeni seçim sistemine göre bir tarafın yüzde 50+1 alması gerekiyor. Sistemin doğası ittifakları zorunlu kılıyor.

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 5

Son aylarda oylarımızın sürekli bir yükseliş içerisinde olduğunu görüyoruz.

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 6

Özellikle depremden sonrası süreçte şehirlerimizin yeniden yapılanması konusunda insanlar ‘bunu yaparsa Erdoğan yapar’ diye düşünüyor.

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 7

‘Sorunlarımızı çözecek olan yine Erdoğan’dır’ diye düşünüyor. Seçim akşamı inşallah AK Parti açık ara birinci parti, sayın Erdoğan’da yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilecektir.

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 8

“HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNU GÖRÜYORUZ”

Kiraların yüksekliği, hayat pahalılığı gibi sorunları görüyoruz. Atılacak adımları değerlendiriyoruz.

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 9

Her dönemin kendi dinamikleri var. Şartların değişmesiyle atılan ekonomik adımlar değiştirilir, revize edilir.

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 10

Burada herhangi bir şey mutlak değildir. KKM mesela, Türkiye’nin şartları sonrası ortaya çıkan bir politika.

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 11

Dolar, hayatın göstergesi olarak kabul ediliyor. İki yol var ya mal hizmetleri satın alacağız ya da üreteceğiz dışarıya satacağız. Cari açık meselesini böyle kaldıracağız.

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 12

Pandemi ve Rusya-Ukrayna krizi sonrası Türkiye ayakta kalmayı başardı. 5,6 büyümeyi gerçekleştirdi. Türkiye 253 milyar dolar ihracat yaptı. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması iki kez zam yapılması gibi çok sayıda vatandaşın alım gücünü artıracak tedbirler uyguladık. EYT bile böyle.

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 13

 KILIÇDAROĞLU’NUN ‘300 MİLYAR DOLAR YATIRIM’ VAADİ

Hakikat değil bu söz. Finans piyasaları bakımından İngiltere’de bile böyle bir kaynağın olmadığını herkes biliyor. Bunlar zaten bir takım fonlar. Değil 300 milyar, 30 milyar dolar bile İngiliz fonlarından bugün için Türkiye’ye gelemez.

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 14

Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Elin oğlu ‘şu ödevleri yap sana para veririm’ diyecek sana, sen de bunu kabul edeceksin. Bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir.

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 15

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Bu konularda reformların büyük çoğunluğunu yapan AK Parti’dir. Fevkalade demokratikleşme adımları atıldı. Diyoruz ki vatandaşlarımızın da kanun teklifi verme hakkı olsun. Belli bir sayıda imzayla bu verilebilsin.

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Numan Kurtulmuş 14 gün kala ‘tüm anketlerde görüyoruz’ diyerek açıkladı! ‘10-15 puanlık fark…’ - Sayfa 16

Bu ileri bir demokratik atılımdır. Kapatma davaları açılacaksa bir parti hakkında AYM bir karar verecekse; bu kararın parlamentoda onaylanması gerektiğini savunuyoruz.

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