SÖZCÜ TV KARARTMASINA MAHKEMEDEN ONAY!

Sözcü TV hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen 10 günlük yayın durdurma cezası mahkeme tarafından onandı. Ankara 7. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması talebini reddetti ve böylece RTÜK’ün kararı resmen uygulamaya girdi. Kanalın ekranı 9 Temmuz itibarıyla karartıldı ve 10 gün boyunca yayın yapamayacak.

RTÜK, cezanın gerekçesi olarak Sözcü TV’nin bazı haber ve yorumlarının “kamu düzenini bozduğu” iddiasını öne sürdü. Yayın durdurma kararı üzerine kanal, Ankara 25. İdare Mahkemesi’ne başvurdu ve yürütmenin durdurulması kararı aldı. Ancak RTÜK’ün itirazı sonucu dosya Ankara 7. İdare Mahkemesi’ne taşındı. Yeni mahkeme, önceki kararı kaldırarak RTÜK’ün cezasını haklı buldu.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Karara medya camiasından ve siyaset dünyasından yoğun tepkiler geldi. CHP, İYİ Parti, basın meslek örgütleri ve gazeteciler bu adımı “basın özgürlüğüne ağır bir darbe” olarak nitelendirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kararın demokrasiye zarar verdiğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ise yaptığı açıklamada, alınan kararın basın özgürlüğü açısından son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak, “Orwell bile böyle bir sansürü hayal edemezdi,” dedi.

TARİHİ BİR KARAR

Bu karar, RTÜK’ün şimdiye kadar verdiği en uzun süreli yayın yasağı olarak kayıtlara geçti. Daha önce Halk TV’ye 5 gün, Tele1’e 7 gün yayın yasağı uygulanmıştı. Sözcü TV’ye uygulanan 10 günlük ceza, medyada şimdiye kadar örneği görülmemiş bir yaptırım oldu.

Sözcü TV yönetimi, tüm hukuki yolları deneyeceklerini ve kamuoyunu bilgilendirme görevlerini sürdüreceklerini belirtti.