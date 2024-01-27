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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı!

Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ocak 2024 - 14:16

Ekranların sık izlenen programlarından Kısmetse Olur’un ikinci sezonuna damgasını vuran Rabia Karaca şimdilerde YouTube’daki ‘Kısmetse Olur Aşkın Gücü’ programıyla izleyici karşısına geçiyor. Karaca, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 1

Kısmetse Olur’un ikinci sezonuna damgasını vuran Rabia Karaca değişimiyle gündem oldu. 2016 yılında da yarışmacı olan Rabia bu kez görünümüyle dudak uçuklattı.

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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 2

İzdivaç programı Kısmetse Olur’un ikinci sezonuna bir dönem damga vuran Rabia Karaca, şimdilerde Öykü Serter’in sunduğu YouTube’da izleyiciyle buluşan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına geldi. Gelin adayının son hali görenlerin dikkatini çekti.

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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 3

O dönem damat adayı Gökhan ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla tanınan Rabia Karaca, evlenmek istediği için programa katıldığını söyledi.

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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 4

Kısmetse Olur’a yeniden gelen Karaca’yı görenler tanıyamadı.

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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 5

SON HALİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Rabia Karaca’nın son haline sosyal medyada; ‘Sesi bile değişmiş’, ‘Bu başkası bence’, ‘Bu nasıl bir değişim ya’, ‘Gerçekten tanıyamadım’ gibi yorumlar yapıldı.

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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 6
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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 7
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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 8
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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 9
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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 10
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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 11
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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 12
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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 13
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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 14
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Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı! - Sayfa 15
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