Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı!

Ekranların sık izlenen programlarından Kısmetse Olur’un ikinci sezonuna damgasını vuran Rabia Karaca şimdilerde YouTube’daki ‘Kısmetse Olur Aşkın Gücü’ programıyla izleyici karşısına geçiyor. Karaca, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kısmetse Olur’un ikinci sezonuna damgasını vuran Rabia Karaca değişimiyle gündem oldu. 2016 yılında da yarışmacı olan Rabia bu kez görünümüyle dudak uçuklattı.
İzdivaç programı Kısmetse Olur’un ikinci sezonuna bir dönem damga vuran Rabia Karaca, şimdilerde Öykü Serter’in sunduğu YouTube’da izleyiciyle buluşan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına geldi. Gelin adayının son hali görenlerin dikkatini çekti.
O dönem damat adayı Gökhan ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla tanınan Rabia Karaca, evlenmek istediği için programa katıldığını söyledi.
Kısmetse Olur’a yeniden gelen Karaca’yı görenler tanıyamadı.
SON HALİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI
Rabia Karaca’nın son haline sosyal medyada; ‘Sesi bile değişmiş’, ‘Bu başkası bence’, ‘Bu nasıl bir değişim ya’, ‘Gerçekten tanıyamadım’ gibi yorumlar yapıldı.