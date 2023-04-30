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Broadway’in yerli starları

Broadway’in yerli starları
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Nisan 2023 - 12:37

Gişe rekorları kıran Broadway müzikallerinden seçilmiş şarkılarla hazırlanan “Broadway in İstanbul” gösterisi 13 Mayıs’ta perde açacak. Dünya starlarının canlandırdığı ikonik rollere bu kez yerli ünlüler hayat verecek.

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Uzun süredir provaları devam eden “Broadway in İstanbul” müzikali 13 Mayıs’ta TİM Show Center’da seyirciyle buluşacak. Uğur Baburhan’ın rejisi, Serpil Günseli’nin müzik direktörlüğü ve Nur Doğan’ın koreografisiyle sahnelenecek gösteride rol alan isimler; Pelin Akil, Canan Ergüder, Burak Yiğit, Başak Gümülcinelioğlu, Melis Minkari, Kaan Miraç Sezen, Ecem Sena Bayır ve Tuana Yılmaz.

Broadway’in yerli starları

“Chicago” müzikalinde Catherine Zeta-Jones’un oynadığı ‘Velma’ rolü bu kez Pelin Akil’e emanet. “Chicago”nun Roxie’sine(Renée Zellweger) Canan Ergüder hayat verecek. 

YILDIZLARIN ROLLERİ
Ünlü “Chicago” müzikalinde Catherine Zeta-Jones ile Renée Zellweger’ın canlandırdığı ‘Velma’ ve ‘Roxie’ karakterlerine bu kez Pelin Akil ve Canan Ergüder hayat verecek.

Broadway’in yerli starları

Başak Gümülcinelioğlu’nun Marilyn Monroe, Melis Minkari’nin Uma Thurman ve Tuana Yılmaz’ın da Nicole Kidman’ın müzikallerdeki rollerini yorumlayacağı proje, İstanbul’da Broadway rüzgârları estirecek.

Broadway’in yerli starları

Melis Minkari, “Pulp Fiction” filminde Uma Thurman’ın canlandırdığı ‘Mia Wallace’ olacak.

Broadway’in yerli starları

“Moulin Rouge” müzikalinden ‘Satine’ rolünü Tuana Yılmaz canlandıracak. Bu rolü Nicole Kidman oynamıştı.

 

 

Broadway’in yerli starları

Başak Gümülcinelioğlu, daha önce Marilyn Monroe’nun oynadığı ‘Amanda Dell’ rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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