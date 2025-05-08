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SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN ARACINDA DÜZENEK BULUNDU

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ölümünün ardından ortaya atılan suikast iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. DEM Parti tarafından yapılan resmi açıklamada, Önder’in kullandığı araçta yapılan teknik incelemede, sol arka lastiğe yerleştirilmiş demirden keskin bir düzenek tespit edildiği bildirildi.

DEM PARTİ: “KANITLAR RESMİ MERCİLERE TESLİM EDİLDİ”

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın 2 Nisan tarihinde yaşandığı belirtildi. Otopark görevlisinin, araçtan gelen olağandışı sesleri fark etmesi üzerine araç servise götürüldü. Yapılan teknik kontrollerde, lastiği patlatabilecek tehlikeli bir metal düzeneğin sol arka tekerlek bölümüne yerleştirildiği ortaya çıktı.

Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sırrı Süreyya Önder’e ait araçta tespit edilen düzenek, gerekli incelemeler sonrası resmi kurumlara iletilmiştir. Olayın hassasiyeti nedeniyle bugüne dek kamuoyuna açıklama yapılmamıştır. Şu ana kadar resmi makamlardan net bir sonuç alınmamıştır.”

PERİNÇEK’İN SUİKAST UYARISIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Söz konusu gelişme, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in kısa süre önce yaptığı açıklamaları akıllara getirdi. Perinçek, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevinden gönderdiği mesajlarda, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’a yönelik suikast planları konusunda uyarıda bulunduğunu iddia etmişti.

Bu açıklamanın ardından, Önder’in aracında düzenek bulunduğunun ortaya çıkması, suikast iddialarını yeniden gündemin merkezine taşıdı.

ÖNDER’İN SON MESAJLARI VE VEFATI

Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs akşamı geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirmişti. Önder’in ani ölümü, hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda derin bir üzüntüye neden olmuştu. Ancak araçta tespit edilen düzeneğe ilişkin bilgiler, ölümünün ardından suikast ihtimalinin araştırılması gerektiği yönündeki talepleri güçlendirdi.

DEM Parti, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın şeffaflıkla ilerlemesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ettiklerini açıkladı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN ARACINDA DÜZENEK BULUNDU
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